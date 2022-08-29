Miha Zajc: Yenilgiyi hak etmediğimizi düşünüyorum

Spor Toto Süper Lig 'in 4’üncü haftasında Konya Büyükşehir Stadyumu'nun zeminin bakımda olması nedeniyle Eskişehir'de oynanan karşılaşmada Arabam.com Konyaspor , Fenerbahçe ’yi 1-mağlup etti.

Mücadelenin ardından Sarı Lacivertliler'in tecrübeli orta sahası Miha Zajc, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sloven futbolcu mağlubiyeti hak etmediklerini belirterek, "Bizler açısından zor bir maç oldu. Görmüş olduğumuz kırmızı karttan sonra 60 dakika bir kişi eksik oynadık. Olumlu yaptığımız noktalar da vardı ve bu sebeple bu yenilgiyi hak etmediğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.







