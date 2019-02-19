Miha Zajc: Tek ihtiyacım zaman

Miha Zajc, ara transfer döneminin son gününde Fenerbahçe’ye imza attı. Sloven orta saha oyuncusu, ilk maçına cumartesi akşamı Konya karşısında çıktı.

19 Şubat 2019, Salı 06:08
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Miha Zajc: Tek ihtiyacım zaman

Zajc, vasat bir performans sergiledi ve 63. dakikada kenara geldi. 23 yaşındaki futbolcu, gerçek performansını sergilemek için zamana ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Zajc, “Konya maçında muhteşem bir atmosfer ve seyirci vardı. Onlara golle merhaba demek isterdim. Beklediğim gibi sert bir maç oldu. Giderek buraya alışıyorum. Arkadaşlarımdan her konuda büyük destek gördüm. İlerleyen haftalarda takıma çok daha fazla faydalı olacağım” ifadelerini kullandı.

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