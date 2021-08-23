Miha Zajc: Son ana kadar savaştık

Fenerbahçe 'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc, Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçın ilk golünü atan ve galibiyetin kapısını açan Zajc maçla ilgili, "Zor bir maçtı. Maçın başından itibaren zor bir maç olduğunu söyleyebilirim, rakibimiz iyi oynadı ve iyi mücadele etti. Biz de son ana kadar bir savaş verdik sahada. Dolayısıyla, çok mutluyum" ifadesini kullandı.