Miha Zajc: Lideriz ve milli araya bu şekilde girmek keyifli

Süper Lig 'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 'de Miha Zajc, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

Milli araya lider girmenin önemine dikkat çeken Sloven orta saha, "Zor bir maçtı ama takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle ikinci yarı oyunun bazı anlarında zorluklar yaşadık. Rakip daha çok pres yaptı ve ikinci yarı bu anlamda zorluklar çıkardılar. Neticede bugün 3 puan almak önemli ve değerliydi. Lideriz ve milli araya bu şekilde girmek keyifli. Bence bütün takım sezona iyi başladı. Önceki maçlarda da takım çok iyi performans sergiledi. İyi gidiyoruz ve formdayız. Kaliteli bir takıma sahibiz. Umuyorum bu şekilde devam ederiz." ifadelerini kullandı.



