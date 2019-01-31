Miha Zajc kimdir, kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe transferin son gününde çalışmalarını hızla sürdürürken İtalyan gazeteci Di Marzio, Sarı-Lacivertliler'in Empoli'den Miha Zajc'ı kadrosuna katmaya çok yaklaştığını belirtti.

Miha Zajc nereli, kaç yaşında, kimdir?

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Zajc, 1994 Slovenya doğumlu.

24 yaşındaki oyuncu, 1.78 boyunda ve orta sahanın ortasında görev yapmakta. Ayrıca on numara pozisyonunda da forma giyebilmekte.

Olimpija Ljubljana'dan Serie A'ya

Miha Zajc, futbol hayatına Slovenya'da Bilje takımı ile başladı. Sonrasında Interblock'ta altyapı eğitimini alan Zajc, kendini daha fazla gösterebileceği Bravo'ya transfer oldu.

Bravo'dan Olimpija Ljubljana ve Celje'ye kiralanan, bu takımlarda gösterdiği performansla öne çıkmayı başaran Zajc, 2014'te 400 bin euro bonservis bedeliyle NK Olimpija Ljubljana kadrosuna katıldı.

Ljubljana ekibinin formasıyla 70 maça çıkan Zajc, 2017'nin ocak ayında 1.7 milyon Euro'ya Empoli'ye transfer oldu.

Devre arasında geldiği Empoli ile küme düşen Zajc, 2017-18 sezonunda Serie B'de sergilediği performansla takımının tekrar Serie A'ya yükselmesine büyük katkı sağladı.

Salih'e forma şansı vermedi

Empoli'de bu sezon Salih Uçan'ın önünde 11'de 21 kez forma şansı bulan Miha Zajc, 3 gol atıp 3 de asist katkısı yaptı.

Fenerbahçe'nin Salih Uçan'ın bonservisi + 6.5 milyon euro teklif ettiği oyuncu Slovenya Milli Takımı'nın da son dönemdeki önemli isimlerinden biri haline geldi.

Alt yaş gruplarında çokça formasını giydiği Slovenya ile A Milli Takım kategorisinde 9 maça çıkan oyuncu, 2 de gol attı.