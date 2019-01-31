Miha Zajc: Kariyerim için büyük bir adım

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile yeni transfer Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, imzaların atılmasının ardından Fenerbahçe TV’ye açıklamalarda bulundu.

31 Ocak 2019, Perşembe 23:40
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Miha Zajc: Kariyerim için büyük bir adım

Damien Comolli, Miha Zajc’ın çon kaliteli ve Teknik Direktör Ersun Yanal’ın istediği tipte bir futbolcu olduğunu vurgularken, Sloven futbolcu Miha Zajc ise Fenerbahçe’ye transfer olarak kariyeri için büyük bir adım attığını söyledi.

Damien Comolli: Hocamızın tam istediği tipte bir futbolcu

Damien Comolli, “Miha Zacj ile sözleşme imzaladığımız için çok mutluyuz. Kendisi yaklaşık 1 yıldır takip ettiğimiz bir futbolcuydu. Scout ekibimiz maçlarını takip ediyordu. Yaz döneminde kadromuza katmak istedik ancak finansal durumlardan dolayı olmadı. Bu dönem transfer şansımız doğunca kaçırmak istemedik. O çok kaliteli bir oyuncu. Hocamızın da tam istediği tipte bir futbolcu. Ersun hoca da onun hakkında çok olumlu görüşlere sahip. Başkanımız ve Başkanvekilimiz de bu transfer için çok çaba sarf etti.” dedi.

Miha Zajc ise, “Fenerbahçe’de olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Sloven orta saha oyuncusu, “Benim kariyerim için büyük bir adım. Bu kulübün bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Fenerbahçe hakkında güzel şeyler duydum. Türkiye'nin en büyük kulübü. Harika taraftarlara sahip. Fenerbahçe'de oynayacağım için çok heyecanlıyım. Taraftarlarımıza çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Birlikte kupalar kazanacağız. Onlar dünyanın en iyi taraftar gruplarından biri.” ifadelerini kullandı.

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