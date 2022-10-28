Miha Zajc: İkinci yarıda karakterimizi gösterdik

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 3-0 geriye düştüğü maçta Rennes ile 3-3 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü. 1 ay 28 gün sonra sarı-lacivertli formayla Rennes karşısında sahaya çıkıp, 82. dakikada rakip kaleyi sarsan ve takımının 2. golünü atan Miha Zajc, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

Zor bir maçı geride bıraktıklarını belirten Zajc, "İlk yarı performansımız çok iyi değildi ama ikinci yarıda karakterimizi gösterdik. Bu puanı hak ettik." dedi.

Golünün çok güzel olduğunu ancak önemli olanın sahadan puanla ayrılmaları olduğunu aktaran yıldız oyuncu, "Takımda her oyuncu önemli ve her zaman elinden geleni yapması gerekiyor herkesin. 1 puanda dolayı mutluyum, harika bir atmosfer vardı. Polonya'ya grup liderliği için kazanmaya gideceğiz" dedi.





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