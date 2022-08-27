Miha Zajc için Club Brugge iddiası! 10 milyon Euro...

Szalai’nin Zenit’e satılacağı iddiasının ardından Miha Zajc’ın da 10 milyon Euro’ya Club Brugge yolunda olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe ’de taraftarlar transfer bekliyor ancak son dönemde gidecek oyuncularla ilgili sürekli yeni iddialar ortaya atılıyor. İlk olarak Attila Szalai’nin, 17+2 milyon Euro karşılığında Zenit’e transfer olacağı öne sürülmüştü. Son iddia ise Miha Zajc’la ilgili.

Buna göre Club Brugge, orta sahadaki yıldızı Hans Vanaken’i West Ham’a satmaya hazırlanıyor. Belçika ekibinin, bu oyuncunun yerini doldurmak için belirlediği 1 numaralı adayın Zajc olduğu kaydedildi. Club Brugge’ün, Sloven yıldız için 10 milyon Euro’yu gözden çıkarttığı kaydedildi. Fenerbahçe’nin, Zajc’ın bölgesinde çok alternatifi olduğu için satışa onay verebileceği kaydedildi.