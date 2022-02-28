Miha Zajc: Güzel bir gol attım

Süper Lig 'in 27. hafta kapanış maçında Fenerbahçe , deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Sahadan 2-1'lik galibiyet ile ayrılan Sarı-Lacivertli ekipte Miha Zajc maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ilk golünü atmayı başaran futbolcu, attığı golden dolayı mutlu olduğunu dile getirerek önemli olanın 3 puan olduğunu sözyledi.

Miha Zajc'ın açıklamaları şu şekilde:

"Güzel bir gol attım. Takım olarak iyi işler yaptık ve ben de şutumla topu ağlara gönderdim. Bu golden dolayı mutluyum ama önemli olan 3 puandı. Zor bir maç oldu. İlk yarı iyiydik ama ikinci yarı işler pek istediğimiz gibi gitmedi. Maçın sonuna kadar savaştık ve o ikinci gole inandık. Ligde üst üste 3 maç kazandık, umarım böyle devam edebiliriz."

İlgili Haberler Fenerbahçe, kalesini gole kapatamıyor



