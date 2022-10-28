Fenerbahçe 'de Miha Zajc golle döndü. Teknik direktör Jorge Jesus'un uzun süredir şans vermediği Sloven oyuncu, Rennes karşısında alınan 3-3'lük beraberlikte önemli rol oynadı.

28 yaşındaki futbolcu, maçın 61'inci dakikasında Fenerbahçe 3-1 yenik durumdayken Willian Arao'nun yerine oyuna girdi. Miha Zajc, 82'nci dakikada serbest vuruştan attığı golle hem takımını hem tribünleri ayağa kaldırdı.

Sloven oyuncunun bu golüyle beraberlik için umutlanan sarı lacivertliler, Emre Mor'un 88'in dakikada fileleri havalandırmasıyla maça denge getirdi.

EN SON 2 AY ÖNCE FORMA GİYDİ

Rennes karşısında alınan 1 puanda büyük pay sahibi olan Zajc, bu sezon bir türlü Jorge Jesus'un gözüne girememişti. Tecrübeli orta saha, en son yaklaşık 2 ay önce ligde 1-0 kaybettikleri Arabam.com Konyaspor maçında forma giydi.

Lig'de sezonun ilk 4 maçından sonra sahaya adımını atamayan Sloven futbolcu, 3'üncü haftada Adana Demirspor ağlarını sarsmıştı. Miha Zajc'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.