Fenerbahçe 'de bu sezon teknik direktör Vitor Pereira'nın da takımın başına geçmesiyle hazırlık kampının yıldızları arasında olan Miha Zajc, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Zajc'ın açıklamaları şu şekilde:

"İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Çok fazla hazırlık maçı oynadık. Lig ve Avrupa Ligi maçları için pozitif duygulara sahibim."

"Geçen sezon benim açımdan önemliydi, iyi geçti. Çok fazla maça çıktım ve bu da bana özgüven verdi. Şimdi yeni bir hocamız var. Merkezde oynayınca kendimi daha iyi hissediyorum. Mutluyum, gelecek için iyi çalışıyorum. Çok çalışıyorum, formdayım, bunu hissediyorum. Merkezde oynayınca topla daha çok buluşuyorum. Daha iyi görünmemin sebebi bu olabilir."









'Geçmişle alakalı çok konuşmak istemiyorum'

"Geçmişle alakalı çok konuşmak istemiyorum. O dönem zorlu periyottu, süre alamıyordum ama futbolda böyle şeyler olabiliyor. Ben formayı hak etmek gerektiğine inanıyorum. İtalya'da elde etmiş olduğum tecrübe de gelişimime yardım etti."

"Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Futbolda her şey olabilir ama ben buraya odaklandım. Başka bir şey düşünmek istemiyorum. Fenerbahçe'de elde etmek istediklerimi başarmak istiyorum."





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