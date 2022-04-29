Süper Lig 'in 35. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-2'lik galibiyet ile ayrılan Sarı-Lacivertli ekipte Miha Zajc, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de en iyi yılını geçirdiğini dile getiren Miha Zajc, çok sıkı çalıştığını belirtti.

Miha Zajc'ın açıklamaları şu şekilde:

"Maça iyi başladık. İlk yarıda iki gol daha fazla atabilirdik. Penaltı golüyle biraz sıkıntıya düştük diyebiliriz. Fenerbahçe'de en iyi yılımı geçiyorum. Keyif alıyorum. Çok sıkı çalışıyorum, bunun sonucunu alıyorum. Bunun için mutluyum. Golümden daha önemlisi kazanmamızdı."



