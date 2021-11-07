Miha Zajc: Daha iyisini yapmalıyız

Süper Lig 'in 12. haftasında sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe 'de, 85. dakikada fileleri havalandırmayı başaran Miha Zajc maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Daha dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Zajc, çok daha iyi performans sergilemeleri gerektiğini dile getirdi.

Miha Zajc'ın açıklamaları şu şekilde:

"Oyuna iyi başladık ama kornerden gol yedik. Daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Kendi sahamızda puan kaybettik. Daha iyisini yapmalıyız. Maç kazanmak için çok daha iyi performans sergilemeliyiz."

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