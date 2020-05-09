Sezon başında Beşiktaş'ın sol bek arayışları kapsamında gündeme gelen Miguel Trauco, Siyah-Beyazlılar'ın kendisine yaptığı teklife ilişkin açıklamalarda bulundu.

Perulu oyuncu, Ovacion'a açıklamalarda bulunurken Saint-Etienne'e transfer sürecinde Beşiktaş'tan teklif aldığını ama Fransa'ya gitmeyi tercih ettiğini belirtti.

Flamengo'dan Saint-Etienne'e transfer kararından memnun olduğunu belirten 27 yaşındaki oyuncu, "Fransa Ligi, Avrupa'nın en önemli 3 liginden çok uzak değil ve bir sıçrama yapmak adına mükemmel bir lig. İlk hedefim Avrupa'ya gitmekti ama şimdi daha fazlasını istiyorum. Hayalim daha büyük liglerde oynamak. Fransa'ya sportif açıdan verdiğim öncelikle geldim çünkü hayallerime ulaşmaya daha yakın olacaktım. Türkiye'den Beşiktaş'ın teklifi maddi olarak çok daha iyiydi ama Fransa'ya transfer olmayı seçtim" ifadelerini kullandı.



