Fransa Ligue 1 takımlarından Saint Etienne'de top koşturan sol bek oyuncusu Miguel Trauco, önemli açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki Perulu futbolcu, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yaptıklarını ancak olumsuz sonuçlandığını açıkladı. Futbolcu açıklamalarında, "La Liga'da oynamak istiyorum ve o ligin gerçekten büyük hayranıyım. Türkiye'den Beşiktaş ve İspanya'dan Mallorca ile temaslarımız oldu ancak bir anlaşma sağlayamadık." ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar sonrasında Miguel Trauco kimdir ve kariyeri nedir? soruları internette en çok aranan sorulardan biri oldu.

Miguel Trauco kimdir?

Miguel Trauco 3 Temmuz 1992'de Tarapoto-Peru'da doğdu. 1,75 boyundaki futbolcu sol bek mevkiinde oynuyor. Futbolculuk kariyerine Şili'de başlayan Miguel, Virgen de Chapi Fútbol Club U20 ve Bolognesi II takımlarında kariyerine başladı. Porfesyonel kariyerindeki ilk takımı ise Unión Tarapoto oldu. Tecrübeli futbolcu sırasıyla, Unión Comercio, Universitario, Flamengo ve son olarak Saint-Étienne'de forma giydi. Peru Milli Takımı'nda da 50 maça çıktı.

Bu sezon Trauco, Fransa Ligue 1'de 19 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performansa imza attı.

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