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Miguel Ángel López: Rakiplerime saygı duyuyorum ama onlardan korkmuyorum

Katalonya Turu'nun 4. etabını kazanarak, genel klasmanda liderlik koltuğuna oturan Miguel Ángel López, rakiplerinden korkmadığını söyledi.

29 Mart 2019, Cuma 12:01
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Miguel Ángel López: Rakiplerime saygı duyuyorum ama onlardan korkmuyorum

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

99. Katalonya Bisiklet Turu'nun 4. ayağı olan Llanars (Vall de Camprodon) - La Molina etabını, Astana'dan Miguel Ángel López kazandı. "Superman" lakaplı Kolombiyalı bisikletçi, elde ettiği bu zaferle birlikte, yarışın genel klasman sıralamasında zirvenin yeni hakimi oldu.

Etap sonrası açıklamalarda bulunan Lopez, Rakiplerine saygı duyduğunu ama onlardan korkmadığını söyledi. 25 yaşındaki bisikletçinin basın toplantısındaki açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Artık kazanmam gerekiyordu"

"Kolombiya'da sezona çok iyi başladım, oradan sakin bir şekilde Paris - Nice'e gittik. Fransa'da üzerinde çok iyi çalıştığımız başarıyı elde edemedik. O yarışı da geride bıraktık. Artık kazanmam gerekiyordu. Sürekli ikinci, üçüncü oluyordum. Sonunda bugün bu başarıya ulaştım. Bir oğlum olacak ve bu beni daha da fazla motive ediyor."

"Rakiplerimden korkmuyorum"

"Yarıştaki rakiplerimin hiçbirinden korkmuyorum çünkü şu an iyi bir konumdayım. Elbette diğer bisikletçilere saygı duymak zorundayız ancak onlardan korkmamıza gerek yok. Bugün istedik ve bizim için çok iyi günü geçirdik."


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