Fenerbahçe 'ye transferinin gerçekleştiği zaman taraftarlarca 'yetersiz' görülen ve eleştirilen Miguel Crespo, cevabını sahada veriyor. Son haftaların dinamosu Crespo, Trabzonspor karşısında 13 km koşu mesafesi ile zirvede yer almıştı. Alanyaspor maçında 12.6 km koşan Portekizli oyuncu, Konyaspor'a karşı da 11.9 km ile takımının en çok koşanıydı. Fenerbahçe adına son 3 maçtır en çok mesafe kat eden isim olan Crespo, Kayserispor karşısında da 11.4 km ile kendi takım arkadaşlarını geride bırakıp 4 maç üst üste sarı-lacivertlilerin bu istatistikte zirvedeki ismi oldu. Taraftarlar sosyal medyada Crespo'ya övgüler yağdırırken sezon başında 1.5 milyon Euro'ya bonservisinin %80'i Estoril'den alınan 25 yaşındaki oyuncunun transfermarkt'a göre değeri de 5 milyon Euro'ya ulaştı.

Kaynak: Sabah