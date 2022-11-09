Fenerbahçe 'nin başarılı futbolcusu Miguel Crespo, İtalyan ekiplerinin kıskacında. Daha önce de Atletico Madrid'in gündemine gelen Miguel Crespo'yu bu kez İtalyan devi takibe aldı.

SİVAS MAÇINA DAMGA VURDU

Bu sezon Fenerbahçe’nin en etkili futbolcularından olan Miguel Crespo, 1-0 kazanılan Demir Grup Sivasspor maçında da iyi performansını sürdürdü. Oyunda kaldığı süre boyunca orta sahada takımına yardımcı olan Miguel Crespo, ilk yarıdaki bir pozisyonda yaptığı müdahale ile gündeme geldi. Fenerbahçe’nin atak geliştirdiği sırada, Crespo pasında Batshuayi’yi topla buluşturmak istedi. Bu sırada yere düşen Portekizli oyuncu, pas arası yapan Sivassporlu oyuncuyu durdurmak için yerde sürünerek topa kafa vurdu.

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HAREKETİ VİRAL OLDU!

Crespo’nun yerdeki müdahalesiyle Sivasspor ani bir atak başlatma şansını kaybederken, Portekizli oyuncunun görüntüsü sosyal medyada viral oldu. Bir taraftar, Crespo’nun bu hamlesiyle ilgili “Çok başka bir seviyesin sen, bu kulüp seni tarihe altın harflerle yazacak” yorumu yaparken, bir diğeri ise, “Bu gözler, Crespo’nun yerdeyken rakibin ayağından kafasıyla top çaldığını da gördü ya. Valla bu adamın yaptığı hiçbir şeye şaşırmam artık” ifadelerini kullandı.

JESUS'UN DEĞİŞİLMEZ İSMİ

Sarı-Lacivertli formayla geçen sezondan bu yana form grafiğini artıran isimlerin başında Crespo var. Jesus’un futbol planında vazgeçilmez bir pozisyonu olan Portekizli orta saha oyuncusu, koşu mesafeleriyle rekorları kırmaya devam ediyor.









YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Crespo’nun dikkat çeken bir diğer istatistiği; Fenerbahçe, Portekizli oyuncunun ilk 11’de sahaya çıktığı son 20 maçta yenilgi yüzü görmedi, 17 galibiyet, 3 beraberliğe imza attı.

PEREIRA GETİRDİ

Miguel Crespo ismi geçtiğinde Fenerbahçe'de herkes bir yandan Vitor Pereira'dan da bahsediyor. Geçen sezon başında transfer döneminin son günlerinde sürpriz bir şekilde Pereira'nın isteğiyle takıma katılan Crespo, çok tanınmıyordu. Galatasaray deplasmanındaki galibiyet golünün ardından İsmail Kartal döneminde yakaladığı çıkışla taraftarların kalbini kazanmıştı.

SÜPER LİG REKORU KIRDI!

Jorge Jesus'un yeni formatıyla değişen orta saha kurgusunda sezon başında uymakta zorlanan Crespo, bazı Avrupa ve lig maçlarında forma şansı bulamamıştı. Ancak performansını yükselten Crespo son iki lig maçında 90 dakika oynarken Ankaragücü maçında 13 km koşarak Süper Lig 'de bu sezon koşu mesafesi rekoru kırdı. Portekizli yıldız Başakşehir karşılaşmasına da 11'de başladı. Tecrübeli oyuncu yine ortaya koyduğu oyunla parmak ısırttı.









KOŞU MESAFELERİNDE ZİRVEDE

Crespo, Ankaragücü maçında 13.11 kilometre koşarak zirveye çıkmıştı. Portekizli, Başakşehir karşısında da 12.67 kilometreyle haftanın en çok mesafe kateden oyuncusu oldu. 27 yaşındaki oyuncu ayrıca Başakşehir maçında 14 kezle en çok ikili mücadele kazandığı maçı oynadı.

"TÜRK OLSA İLK YAZILIR"

Socrates Dergi'nin Youtube kanalında konuşan Demirkol, Crespo'ya dair şu ifadeleri kullandı: "Crespo, savunmanın önünü tutmaktansa ve savunmada boğuşmaktansa İsmail Yüksek oyuna girdikten sonra, topu aldı ve takımını yönlendiren oyuncuya dönüştü. Bu durumu çok takdir etmek lazım. Üçüncü goldeki topu alışı çok basit duruyor, ama önüne mükemmel alıyor. Deparı, Ferdi'ye çıkarışı ve tabii ki bu ikilinin birbirleriyle uyumu çok iyiydi. Crespo'nun geldiği günle bugün arasındaki farkı olağanüstü... Bugün Türk olsa, muhtemelen Türkiye Milli Takımı'na ilk yazılan oyuncu olur."

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OPSİYONU 25 MİLYON EURO

Portekizli oyuncuyu İstanbul'dan uzaklaştırmak kolay olmayacak. Jorge Jesus'un kış pazarında onu göndereceğini düşünmek imkansız. Ancak önümüzdeki yaz durum değişebilir. Sözleşmesi 2024'te sona erecek olan oyuncu ile Fenerbahçe yenileme görüşmelerini şimdiden yapmaya başladı bile. 25 milyon euroluk fesih anlaşması bulunuyor. Bu yüzden Fenerbahçe daha önce Atletico'nun 11 milyon euroluk teklifini geri çevirmişti."

İTALYA DEVİ PEŞİNDE

İtalyan basını konuyla ilgili gelişmeleri şöyle duyurdu: "Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miguel Crespo, İnter tarafından takip ediliyor. FCInterNews'in tespitlerine göre bugüne kadar resmi bir temas olmamasına rağmen, İtalyan ekibi oyuncunun yeteneklerini her zaman yakından takip ediyor.