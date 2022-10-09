Spor Toto Süper Lig 'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin mücadeledeki ilk golünü atan Miguel Crespo basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı takım arkadaşlarını kutlayan Crespo, "Bizler açısından zor bir maçtı. Bugünkü temennimiz ve objektifimiz 3 puan almak üzerineydi. Bu amaç ve istek ile oynadığınızda da sonuç olarak istediğiniz neticeyi alabiliyorsunuz. Ben de takım arkadaşlarımı gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum. Galibiyet için tüm takımı kutluyorum" diye konuştu.

"TAKIMA KATKI SAĞLADIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Attığı golle takıma katkı sağladığı için mutlu olduğunu dile getiren Portekizli orta saha oyuncusu, "Evet benzer bir gol olabilir. Açıkçası o aksiyonda Joao Pedro ve Valencia'nın attığı koşu ile bana alan yarattılar. Benim önümü boşalttılar. Ben de kaleyi gördüğüm anda şut çekmeyi tercih ettim ve atmış olduğum şutla golü bulmuş olduk. Takıma katkı sağladığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"BU SENE DAHA OFANSİF BİR POZİSYONDA OYNADIĞIMI SÖYLEYEBİLİRİM"

Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle daha ofansif oynadığını belirten Crespo, "Atmış olduğum golden dolayı mutluyum tabii ki. Aynı zamanda asist yapmaktan dolayı da aynı şekilde mutluyum. Geçen sezon itibariyle çok fazla şut opsiyonları bulamıyordum. Gol opsiyonları bulamıyordum kendi adıma. Ama şu an çalışmış olduğumuz teknik adamla beraber çok daha ofansif bir pozisyonda oynadığımı söyleyebilirim. Dolayısıyla da benim adıma daha çok fırsat oluşuyor bu yönden" dedi.

"MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMI SÜRDÜRECEĞİM"

Portekiz için görev yapmanın kendisi için güzel bir hayal olduğuna dikkat çeken Crespo, "Ben elimden gelenin en iyisini her zaman ortaya koymaya çalışıyorum. İsmail ile beraber güzel bir uyum yakaladığımızı da söyleyebilirim. Diğer takım arkadaşlarım da aynı şekilde çok iyi performans ortaya koyuyorlar. Ben kendi adıma çok sıkı bir şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Milli takım sorusuna gelecek olursak söylemiş olduğum gibi performansımın en iyisini ortaya koymak istiyorum antrenmanlarda ve maçlarda. Bildiğiniz üzere Portekiz'de oldukça iyi seviyede oyuncular var. Tabii ki güzel bir hayal. Portekiz Milli Takımı'nda da oynayabilmek adına tabii ki çalışmalarımı sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN 5 GOL ATABİLMEKTİ"

Son olarak rakip takımlar hakkında yorumlarda bulunan Crespo, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bunu da tabii ki görmezden gelemeyiz. Çünkü rakipler de aynı şekilde kaliteli oyunculara sahip. Onlar da oyunlarını sürekli geliştiriyorlar. Bir kalite ortaya koymaya çalışıyorlar. Söylemiş olduğunuz gibi 4 gol attı rakip ama bizim açımızdan önemli olan 5 gol atabilmekti. Biz de onun için mutluyuz."

DHA