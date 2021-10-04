Miguel Crespo: Takım arkadaşlarımı daha iyi tanıma fırsatı buluyorum

Süper Lig 'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 'de Miguel Crespo, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu. İlk kez Sarı Lacivertli formayla maça 11’de başlayan ve bu durumun kendisi için çok özel olduğunu vurgulayan Portekizli orta saha, şu ifadeleri kullandı:

'Her geçen gün performansımı arttırmak istiyorum'

“Benim için çok özeldi. Hepimiz çalışmalarımızı ilk 11’de oynamak için yürütüyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Günün sonunda hocamız bir seçim yapıyor ve oynadığımızda yardım etmek istiyoruz. Bugün en önemlisi 3 puan almaktı. Kesinlikle katılıyorum, daha da iyi olmak istiyorum. Maç maç takım arkadaşlarımı daha iyi tanıma fırsatı buluyorum. Bu da benim performansıma olumlu yansıyor. Onlarda sahada bana ellerinden geldiğince yardım etmek istiyorlar. Her geçen gün performansımı arttırmak istiyorum."



