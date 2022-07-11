Miguel Crespo: İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum

Fenerbahçe , Dinamo Kiev maçı öncesi son sınavını Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City karşısında verdi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Sarı-Lacivertli ekipte Miguel Crespo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-Lacivertli ekinin internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Fenerbahçe TV'ye konuşan Miguel Crespo, hazırlık dönemiyle ilgili, “İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Hazırlık maçlarında üst üste galibiyetler aldık. Bu da takıma moral veriyor ki bu da çok önemli. Bizim için en önemlisi oynayacağımız ilk resmi maç. Az bir süre kaldı. O maça en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. O maçta elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Taraftarlara övgü

Konuşmasında Fenerbahçeli taraftarlara da değinen Crespo, “Bu kulübün büyüklüğünü bir kez daha kanıtladı bu akşamki atmosfer. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz her zaman yanımızda oldukları için. Bize inanmaya devam etsinler çünkü bizim için çok önemli.” dedi.



