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Miguel Crespo: İstediğimiz sonucu alamadığımız için üzgünüz

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi heyecanı yaşandı. 2-2'lik skorla berabere biten maçın ardından Sarı-Lacivertli ekipte Miguel Crespo açıklamalarda bulundu.

19 Aralık 2021, Pazar 21:16 Son Güncelleme:
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Miguel Crespo: İstediğimiz sonucu alamadığımız için üzgünüz

Süper Lig 'in 17. haftasında Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi heyecanı yaşandı. 2-2'lik skorla berabere biten maçın ardından Sarı-Lacivertli ekipte Miguel Crespo açıklamalarda bulundu.

Miguel Crespo'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bütün oyuncular oynamak ister. Değişiklikler olabiliyor ama her oynayan en iyi performansını sergilemeye çalışıyor. Orta sahada birlikte oynadığım diğer arkadaşlarım da aynı şekilde. Lig uzun, önümüze bakacağız."

"Bugün çok kararlıydık. Hedefimiz 3 puandı. Maça iyi başladık ama skor üstünlüğünü koruyamadık. İstediğimiz sonucu alamadığımız için üzgünüz."


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