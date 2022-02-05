Miguel Crespo: Bu durumu tersine çevireceğiz

Süper Lig 'in 24. haftasında sahasında Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe 'de Miguel Crespo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Crespo'nun açıklamaları şöyle;

Her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ama önemli olan 3 puanı almaktı. Ürettiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Bu durumu tersine çevireceğiz. Taraftarların bana gösterdiği destekten dolayı mutlu oluyorum. Bunun karşılığını 3 puan alarak vermek isterdik. Onlar bizi desteklemeye devam etsinler. Sadece birlikte olursak bu durumun üstesinden gelebiliriz.