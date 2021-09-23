Miguel Crespo: Bu büyük kulüp için ilk kez oynama şansı buldum

Süper Lig 'in 6. haftasında Giresunspor'u konuk eden Fenerbahçe , sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe’nin Estoril Praia Kulübü’nden 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Miguel Crespo, Sarı Lacivertli formayı ilk kez Giresunspor karşısında giyerken, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Bugünün hayatında unutamayacağı anlardan biri olduğunu vurgulayan Crespo, ''Bu büyük kulüp için ilk kez oynama şansı buldum. Taraftarlarımızın desteği için de teşekkür ederim. Oyuncuların arasındaki uyum çok önemli, büyük takım olduğumuzu göstermek için herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Takım ruhunu sahaya yansıtmak çok önemli.'' dedi.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo ilk maçına çıktı



