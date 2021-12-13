Miguel Crespo: Bireysel hataların bedelini ağır ödedik

Süper Lig 'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Sahadan 3-2'lik mağlubiyet ile ayrılan Sarı-Lacivertli ekipte Miguel Crespo maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bugünkü performansından memnun olduğunu söyleyen Miguel Crespo, bireysel hataların bedelini ağır ödediklerini dile getirdi.

Miguel Crespo'nun açıklamaları şu şekilde:﻿﻿

"Bugünkü performansımdan memnunum, performansımı artırmaya çalışıyorum ama önemli olan benim iyi oynayıp oynamamam değil. Maalesef bugün istediğimiz sonucu alamadık. Bu seviyede bu hataları yaptığınızda bedelini ağır ödüyorsunuz. Yaptığımız her hatanın ardından golü buldular. Yaptığımız bireysel hataların bedelini ağır ödedik."















