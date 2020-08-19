Migros espor dünyasının ritmini belirliyor

Dijitalleşmeyi yaşam biçimi haline getiren gençler için e-spor alanında Türkiye'de bir ilke imza atan Migros, kendi turnuva platformunu hayata geçirdi. Oyunseverler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanan platform, 13 Ağustos tarihinde ilk turnuva serilerine başladı. 4 dalda düzenlenecek serilerin kazananlarına toplam 25.000 TL değerinde Money ödülü verecek.

Birçok farklı alanda yürüttüğü projelerle müşterilerinin hayatlarına değer katan Migros, e-spor kulüpler birliğinin ilk resmi sponsoru olduktan sonra e-spor alanında bir ilke daha imza atarak kendi turnuva platformunu hayata geçirdi. Oyunseverlerin heyecanla karşıladığı ve yoğun ilgi gösterdiği platform, 13 Ağustos tarihinde ilk turnuva serilerine başladı. E-spor'un en popüler oyunları League of Legends, Zula, FIFA ve Valorant kategorilerinin yer alacağı turnuva 6 hafta sürecek. Her haftanın birincisine 5000 Money kazandıracak turnuvada, dört dalda toplam 25.000 TL değerinde Money ödülü verilecek.

E-spor Kulüpler Birliği'nin ilk resmi sponsoru olarak Türkiye'de e-spor'un gelişimine destek veren ve Türkiye'nin 81 ilindeki Migros mağazalarında popüler oyunların kodlarına erişim imkanı sağlayan Migros'un merakla beklenen turnuvasında 17-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek final oyunları, e-spor dünyasının nabzını yükseltecek.