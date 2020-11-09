Midtjylland - Liverpool maçına yeni tip corona engeli

İngiliz hükümetinin 7 Kasım itibariyle aldığı son kararlar Şampiyonlar Ligi'ndeki Midtjylland - Liverpool maçını tehlikeye sokmuş durumda. İngiltere, vizon kaynaklı insanlara bulaşan ve mutasyona uğramış bir corona virüs türü nedeniyle Danimarka'dan gelecek tüm ziyaretçilere kapılarını kapatmış durumda.

İngiltere Hükümeti, İngiliz vatandaşı olan veya ülkede oturum izni bulunan kişiler için ise Danimarka'dan döndükten sonra zorunlu 14 günlük karantina uygulamasını devreye soktu. Danimarka'da vizon çiftliklerinde hızla yayılan mutasyona uğramış corona virüsün en az 200 kişiye bulaştığı belirtiliyor. Hatta gelişmeler üzerine ülkedeki milyonlarca vizonun öldürüleceği açıklandı.

Liverpool, 9 Aralık'ta Danimarka deplasmanında Midtjylland ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyordu. Haziran ayından bu yana uygulanan corona virüse yönelik seyahat kısıtlamalarında seçkin sporcular muaf tutulmaktaydı. Fakat İngiliz Hükümeti, hiç kimseye yönelik bir muafiyetin söz konusu olmadığını ifade ediyor.

9 Aralık'a kadar kurallarda ciddi bir değişim yaşanmazsa karşılaşmanın ertelenmesi gündemde. İki takım arasında 27 Ekim'de Anfield'da oynanan mücadeleyi Liverpool, 2-0 kazanmayı başarmıştı.