Midtjylland - Atalanta maç sonucu: 0 - 4
Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk kez yer alan Danimarka temsilcisi Midtjylland, sahasında Atalanta'ya 4-0 kaybetti. Geçen sezon da Şampiyonlar Ligi'nde etkili olan Gasperini yönetimindeki İtalyan ekibi, deplasmanda Zapata, Papu Gomez, Muriel ve Miranchuk'un golleriyle farklı kazandı
Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk kez yer alan Danimarka temsilcisi Midtjylland, ilk maçında sahasında Atalanta'ya 4-0 kaybetti. Geçen sezon da Şampiyonlar Ligi'nde etkili olan Gasperini yönetimindeki Bergamo temsilcisi, deplasmanda Zapata, Papu Gomez, Muriel ve Miranchuk'un golleriyle farklı kazandı
Bu sonuçla Atalanta grupta liderliğe yükseldi.