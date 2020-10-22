Midtjylland - Atalanta maç sonucu: 0 - 4

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk kez yer alan Danimarka temsilcisi Midtjylland, ilk maçında sahasında Atalanta'ya 4-0 kaybetti. Geçen sezon da Şampiyonlar Ligi'nde etkili olan Gasperini yönetimindeki Bergamo temsilcisi, deplasmanda Zapata, Papu Gomez, Muriel ve Miranchuk'un golleriyle farklı kazandı

Bu sonuçla Atalanta grupta liderliğe yükseldi.