Midtjylland - Ajax maç sonucu: 1-2

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Danimarka temsilcisi Midtjylland, Ajax'ı ağırladı. Maçın henüz 48. saniyesinde Ajax, sezon başında Sao Paolo'dan 16 milyon euroya transfer ettiği 20 yaşındaki forvet Antony'nin golüyle 1-0 öne geçti. 13'te kaptan Dusan Tadic farkı 2'ye çıkardı. 18'de Anders Dreyer ev sahibi adına farkı 1'e indirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da gol olmayınca Ajax zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılan takım oldu.

Bu skorun ardından Ajax 4 puana ulaşırken, Midtjylland ise puansız kaldı.