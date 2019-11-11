'Midi Kızlar' voleybol şampiyonası

Ahmet ACAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Antalya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Midi Kızlar U- 14 Voleybol Şampiyonası D Grubu'nda Demre'de oynanan maçta Finike Gençlikspor C Kız takımı, Demre Gençlikspor Kız takımını 3-0 yendi.

Bu yıl ilki düzenlenen şampiyonada, Demre, Finike ve Kumluca'dan 5 takım yer aldı. Grupta birinci olan takım Antalya İl Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. Demre Spor Salonu'nda oynanan maçı, başhakem Murat Üzümcü, yardımcı hakem Hasan Yellice, çizgi hakemleri Hasan Aslan ve Bayram Ali Sevinç yönetti. Maçı, Demre İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mesut Dikili, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.

Maça hızlı başlayan Finike Gençlikspor, ilk seti 25-17, ikinci seti 25- 20, üçüncü seti de 25- 17 aldı.

Demre Gençlikspor Kulübü Başkanı Volkan Aksoy; "İlk kez böyle bir şampiyona düzenleniyor. Takımımızı yeni kurduk. Voleybolun gelişmesi için çok önemli bir gelişme. Ayrıca ilk kez bir pazar günü, Demre Spor Salonu'nda maç oynanıyor. İlgi çok güzel. Yenmek yenilmek önemli değil. Önemli olan renklilik ve sporun gelişmesi, kızlarımızın spor yapması" dedi.

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