Günlük hayatımızı kötü etkileyen ve insanların konsantrasyonları da dahil olmak üzere birçok yönden eksik bırakan hastalıklar artmış durumda. Mide yanması da bu rahatsızlıklardan bir tanesidir. Peki, mide yanmasına ne iyi gelir? Bu sorunun ortadan kaldırmak veya olabilecek en az seviyeye indirmek için ne yapmak gerekmektedir? Mide yanması şikayetlerinin giderilmesi yollarını derledik. Mide yanmasını teşhis etmeden tedavi edebilmek mümkün değildir. Bunun için de belirtilerini öğrenmek gereklidir. Bu belirtiler; uzanıldığında, yemek yenildiğinde ve daha çok akşam vakitlerinde ortaya çıkmaktadır. Ana şikayet ise isminden de anlaşılacağı gibi midede bir yanma hissinin hissedilmesidir.

Mide yanmasını teşhis etmek

Bir hastalığı veya rahatsızlığı önlemenin ilk adımı kişide neden var olduğunu anlamaktır. Mide yanmasından şikayet eden bir kişi iseniz teşhis etmek en önde gelen şey olmalıdır.

Bu hastalığın birden fazla nedeni olmakla beraber en yaygın olanlarını şöyle sıralayabiliriz; yemek yedikten sonra rahatsızlık verecek derecede ekşime ve yanmaların oluşması, boğaz bölgesinde yanmaların oluşması, ağza mide suyunun gelmesi mide yanmasının belirtilerinden bazılarıdır. Bu rahatsızlığın genellikle 20 ile 50 yal arasında görüldüğünü de eklemek gereklidir.

Bu konuda son olarak şunu da eklemek gerekir ki mide yanması ve mide ekşimesini karıştıranlar olacaktır fakat birbirine zıt olan rahatsızlıklardır. Mide ekşimesinin nedeni midede aşırı asit salgılanması iken, mide yanmasının nedeni ise tam tersine midedeki asit eksikliğidir. Bu iki rahatsızlığın karıştırılma sebebi ise belirtilerinin birbirlerine benzerlik göstermesidir.

Mide yanması neden olur?

Yemiş olduğunuz yemeğin mideye inmesi sonucunda mide asidinin yükselmesi ve midenin giriş kısmında bulunan kapakçığı tahriş etmesi ile birlikte mide öz suyunun ağza gelmesi şeklinde oluşur. Bu sorunun nedenlerinden bazıları ise alkol ve sigara kullanımı, doymuş yağ içeren gıdalar tüketmek ve baharatı fazla olan gıdalar tüketmektir. Bunlara ek olarak yanlış ve dengesiz beslenme de mide yanması şikayetinin görülmesinde bir neden olabilir.

Mide yanmasına ne iyi gelir?

Mide yanması şikayeti bulunan insanlar için en iyi çözümlerden birisi süttür. Mideniz yandığında içeceğiniz birkaç yudum süt bu rahatsızlığın azaltılmasında güçlü bir rol oynayabilir. Ancak midede ülseri bulunanların süt içmesi önerilmemektedir. Patates mide yanmasına iyi gelen bir diğer gıdadır. Çiğ veya haşlanmış şekilde tüketilen patates diğer mide ve sindirimde yaşanılan sorunlara iyi geldiği gibi mide yanmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Mide yanmasına iyi gelecek bir başka yöntem ise sakız çiğnemektir.

Geçmiş yıllarda yapılan bir araştırmaya göre yemekten sonra otuz dakika kadar sakız çiğnemek mide yanmasına iyi gelmektedir. Bunun nedeni ise sakızın neden olduğu tükürük üretiminin artırılması ve bu nedenle mide asidinin azalmasıdır. Bu konuda gösterebileceğimiz bir başka yol ise zencefildir. Zencefil günümüzden çok önce de mide ekşimesi sorunu yaşayanlar tarafından kullanılmıştır. Sadece mide yanmasını değil mide bulantısı gibi şikayetleri de azaltmada iyi bir yol olduğu düşünülmektedir. Zencefili kullanım yolu ise içinde zencefil kullanılabilecek gıdalara katılıp tüketilmesi, eğer o tür gıdalar tüketilmiyor ise de çayı yapılıp içilebilir.

Nasıl geçer?

Yukarıda bahsettiğimiz yolların dışında da mide yanmasının kontrol almak için bazı çözümler bulunmaktadır. Bunların en başta gelenlerinden birisi sağlıklı ve dengeli beslenmektir. Tabii ki çoğu rahatsızlığın çözümünde de etkili olan sağlıklı beslenmek konu mide yanması olduğunda da başta gelen yöntemlerden birisidir. Mide yanması rahatsızlığını yaşayan bir kişi yediklerine biraz dikkat ederek ve dengeli beslenmeye özen göstererek bu rahatsızlığı yenebilir.

Sağlıklı ve dengeli beslenmeye ek olarak uyku düzeni ve stresi azaltmak gibi aslında herkesin hayatına entegre etmesi gereken alışkanlıklarla da mide yanma sorununu en aza indirmek mümkün. Bunun dışında ise giyilen kıyafetlerin de fazla dar olmamasına ve özellikle mide bölgesine baskı yapmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tabii ki bu rahatsızlığın en iyi ve mantıklı çözüm yolu en kısa zamanda bir doktora başvurulmasıdır. Özellikle mide yanmasını sürekli ve ciddi bir derecede hissediyorsanız, gerekenleri yaptığınız halde hala şikayetiniz devam ediyorsa yapabileceğiniz en iyi şey bir doktora başvurmaktır.

Mide yanmasını kesecek ve iyi gelecek yöntemler

Mide yanmasından şikayeti olan ve doktora gitmeden önce evde bu şikayeti geçirmek isteyen kişilerin yapması gereken şeylerden birisi de papatya çayı içmektir. Ayrıca sindirimi kolaylaştıran ve midedeki asidi düzenlemeye yardımcı bir çay çeşidi olan papatya çayı ile de mide yanmasını kesmeyi deneyebilirsiniz. Eğer uyumadan önce yemek yemeyi alışkanlık haline getirmiş birisi iseniz bu alışkanlığı gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

Mide yanmasını kesmek için başvurulabilecek yöntemlerden birisinin de yemeğin üzerinden yaklaşık 3 saat geçmeden uykuya dalmamak olduğunu söyleyebiliriz. Alışkanlıkların bahsi geçmişken sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu daha önce de söylemiştik. Buna ek olarak mide yanmasına iyi gelebilecek bir diğer yöntem ise kafeinli içecekler tüketiliyor ise mide yanmasına neden olabileceğini bilmek ve en aza indirmektir. Aynı zaman da çikolata tüketimi de kontrol altına almak mide yanmasıyla mücadele yolunda iyi bir yöntemdir.

Meyveler de bu rahatsızlıkla başa çıkmakta etkili bir rol oynayabilirler. Kavun, elma, muz, şeftali ve armut tüketerek midedeki yanma hissini azaltabilirsiniz. Bu konu hakkında konuşulabilecek bir başka konu ise soğuk ve asitli içecekler tüketmenin de mide yanmasına neden olduğudur. Yemeklerine yanında asitli içecek içme alışkanlığınız var ise ve mide yanması rahatsızlığını da duyumsuyor iseniz bu alışkanlıktan vazgeçmeniz ve yemeklerin yanında bol su tüketmeye başlamanız gerekmektedir. Hem böylece kötü bir alışkanlıktan kurtulup, yerine yenisini kazanabilirsiniz.