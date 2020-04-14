Mide üşütmesi, adıyla ilişkisiz şekilde aslında bir bağırsak enfeksiyonudur. Bu hastalığa yakalanan kişilerde; sulu ishal, karın ağrısı ve bazı zamanlarda da kusma görülmektedir. Hastalık belirtileri, kişinin günlük yaşantısını da fazlaca zora sokmaktadır. Peki, mide üşütmesine ne iyi gelir? Bu enfeksiyon nasıl geçer? Sizler için mide üşütmesini geçirecek başlıca çözüm yollarını araştırdık. İşte, bu rahatsızlığa iyi gelen çorba, yemek ve diğer besinler. Mide üşütmesi, virüs kaynaklı olarak ortaya çıkan ve bulaşıcı özellik gösteren bir hastalıktır. Bu enfeksiyona sebep olan virüsler, doğrudan sindirim sistemine saldırmaktadır. Dolayısı ile midesi üşüten kişiler de ishalin yanı sıra yeme bozukluğu da görülmektedir. Ancak doğru beslenme ve diyet uygulanarak, hastalığın tüm semptomları hafifletilebilmektedir.

Mide üşütmesine ne iyi gelir?

Mide üşütmesi, viral bir enfeksiyon olduğu için ilaçlarla tedavi edilememektedir. Bu sebeple de iyileşme sürecinin hızlanması alınabilecek kişisel önlemlerle olmaktadır. Bu bağlamda midesini üşüten kişilere bolca sıvı alması ve yatak istirahati tavsiye edilmektedir. İshal ve kusma, kişinin hayati derecede önemli olan vücut sıvısını kaybetmesine yol açmaktadır. Bu kaybı önlemek için de kişinin hastalık boyunca sıvı tüketimine oldukça özen göstermesi gerekmektedir. Mide bulantısı ve yoğun bir şekilde kusma problemi olanlar, bu esnada ufak buz küplerinden destek alabilirler.

Mide üşütmesi geçiren bir hastanın bağışıklık sistemi, vücuttaki virüslere karşı savaşmaktadır. Bunu yapabilmek için de kişinin bol bol uyuması ve dinlenmesi gerekmektedir. Çünkü yapılan tıbbi araştırmalar, dinlenirken hücre onarımının daha kolay yapıldığını göstermektedir.

Mide üşütmesi nasıl geçer?

Mide üşütmesi, farklı sebeplere bağlı olarak meydana gelen bir hastalıktır. Ani ısı değişimleri ve sabah aç karnına içilen soğuk içecekler de mide üşütmesine sebep olmaktadır. Bu bağlamda mideyi sıcak tutacak çaylar ile hem belirtileri hafifletmek hem de ihtiyaç duyulan sıvıyı almak mümkündür. Mide üşütmelerine karşı önerilen bitkisel çaylarsa; nane limon, karışık bitki çayı ve karabiber kürü olarak sıralanmaktadır. Bunları tercih etmeyenlerin başvurabileceği diğer alternatiflerse kuşburnu çayı, kekik kürü ve yeşil çaydır.

Nane limon özellikle grip ve soğuk algınlığına karşı savaşmak için kullanılmaktadır. Bu şekilde hazırlanan çayın, mide üşütmelerine de iyi geldiği bilinmektedir. Bu bağlamda çayın hazırlanması için gerekli malzemeler; 1 bardak su, 1 tatlı kaşığı nane ve 1 adet dilimlenmiş limondur. Karışım için gerekli tüm malzemelerin bir cezveye konup, kaynayana kadar pişirilmesiyle çay içilecek hale gelmektedir. Bu esnada kullanılan limonun kabuklarını soymaya da gerek yoktur.

Karabiber kürü de mide üşütmesine karşı sık sık tüketilen bir içecektir. Bu kürün hazırlanması için 1 çay bardağı kaynamış suya, 1/2 çay kaşığı kadar karabiber ilave edilmelidir. Burada birkaç dakika bekletilen karabiber, süzgeç ile süzüldükten sonra kalan su tüketilebilmektedir. Hastalık esnasında tüketilen karabiber kürünün, özellikle mide bulantılarını hafiflettiği belirtilmektedir.

Karışık bitki çayının içeriği tamamen kişinin isteğine bağlı olarak belirlenmektedir. Bu bağlamda; ıhlamur, papatya çayı, ada çayı ya da zencefil içerisinden istenen çaylar karışıma ilave edilebilmektedir. Burada hazırlanan çaya her bir üründen eşit miktarda konulması tavsiye edilmektedir. Mide üşütmesini oldukça hafifleten bu çay, aynı zamanda da kişiyi rahatlatarak dinlenme sürecine de yardımcı olmaktadır. Bal da mide üşütmelerine karşı kullanılabilecek etkili bir besin kaynağıdır. Bu kaynaktan faydalanmak isteyenler balı tek başına ve yeterli miktarda tüketebilmektedir. Bunun yanı sıra balın, içilecek bitki çaylarına ilave edilerek tüketilmesi de mümkündür.

Mide üşütmesine iyi gelen çorba, yemek ve meyveler nelerdir?

Mide üşütmesinin en büyük belirtileri sulu ishal ve kusmadır. Bu belirtiler sebebiyle vücuttaki su kaybı artmakta ve bazı yeme bozuklukları oluşmaktadır. Her iki belirtide bazı yiyeceklerle hafiflerken bazı yiyeceklerle de tetiklenmektedir. Bu bağlamda midesini üşüten kişilerin BRAT diyetine uyması tavsiye edilmektedir. Bu diyetin ismi İngilizce’den dilimize geçmiştir ve ekmek, pirinç, elma püresi ve kızarmış ekmeği içermektedir. Hastanın aşağıda sıralanan yiyecek ve içeceklerden de kesinlikle uzak durması tavsiye edilmektedir.

- Süt ve süt ürünleri

- Kafein içeren içecekler

- Alkol ve sigara

- Yağlı ya da aşırı baharatlı yemekler

BRAT diyeti içerisinde yer alan pirinç ve elma püresi ishali geçirmeye yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda bu besinlerin sindirimi de oldukça kolay olduğu için kişiyi yormamaktadır. Ekmek tüketimiyle de kişinin hissettiği bulantı giderilebilmektedir. Bu bağlamda hastalara beyaz pirinç ve beyaz ekmek tüketmesi tavsiye edilmektedir.

Mide üşütmesi geçene kadar, beslenme düzeni oldukça önemli olduğu için bu dönemde tüketilebilecek çorba ve meyveler de oldukça merak edilmektedir. Bu bağlamda, tavuk suyu hem hafif tadı hem de besleyici özelliği ile bu kişilere sıkça tavsiye edilmektedir. Tavuk suyu, hastalık döneminde hissedilen mide bulantılarına karşı da iyi bir içecek olarak kabul edilmektedir. Bu çorbayla birlikte kişi ihtiyacı olan sıvıyı da tüketebilmektedir.

Elma püresi ve muz, mide üşütmesine yakalanan kişiler için ideal meyveler olarak sıralanmaktadır. Elma püresi vücuda enerji vermesinin yanı sıra ishali de büyük ölçüde azaltabilmektedir. Muz tüketimi ile de ishal kaynaklı eksilen potasyum değeri vücuda tekrar kazandırılmaktadır. Üstelik muz, mide zarının yenilenmesine de yardımcı olmaktadır. Elma püresi ve muzun sindirilmesi kolay olduğu için de vücut, sindirim esnasında ekstra bir efor sarf etmeyerek dinlenme sürecine devam etmektedir.