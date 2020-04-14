Mide bölgesinde (üst karın bölgesi) ağrı veya şişkinlik, vücutta sıvı toplanmasına bağlı olarak meydana gelebilir. Mide ve bağırsaklarda bir miktar gaz oluşmasıyla da meydana gelebilir. Bu rahatsız edici durumdan kurtulma yolları mevcut. Mide şişkinliğine çare evdeki doğal metotlarla da çare bulunabilir. Peki, mide şişkinliğine ne iyi gelir ve nasıl geçer? Mide şişkinliğini gidermek için ne yapmak gerekir? İşte, detaylar. Mide şişkinliği Türkiye'de pek çok insanın yaşadığı problem olmaktadır. İlk seviyede rahatsız edici olmayan bu şişkinlikler, sağlık için tehdit oluşturmaz. Ancak şişkinliğin devam etmesi halinde bazı rahatsızlıkların dolaylı olarak habercisi olabilir.

Şişkinlik nedir?

Şişkinlik, karında biriken gazların mideyi şişirmesidir. Çoğunlukla bu gazlar dışardan alınan hava olmakla beraber; sindirim sonucu ortaya çıkan gazlar, daha önce vücuttan atılmamış gazlar olarak bulunur.

Sonuç olarak gazların birikimi çok fazla olmadığı sürece geçici rahatsızlıklar olarak değerlendirilir. Fakat gazın birikmesi ve beraberinde tahliye edilmemesi halinde sinir sistemi uçlarında uyarılmaya neden olur. Bu şekilde olunca ise; nefes darlığı ile başlayarak kalp hastalıklarına kadar giden sonuçlar meydana gelebilmektedir. Bunun sonucunda ise sürekli gaz çıkarma isteği ve midenin daha da rahatsız edici şekilde şişkinlik hissi oluşturur.

Mide şişkinliği neden olur?

İnce bağırsakta bulunan gazın yoğun basınç yapmasıyla oluşan ve karın bölgesinin yoğun ağrıyla beraber şişmesi şeklinde meydana gelen karın şişkinliğinde bazen ağrılar o kadar şiddetli olur ki kalp kriziyle bile karıştırılabilmekte. Karın şişliğine çözüm bulmak için şişliğe nelerin sebep olduğunu incelenmekte.

Obezite

Çok hızlı yemek yeme, tek seferde midenin sindirmekte zorlanacağı kadar fazla yemek yeme

Yemek yerken hava yutma

Gazlı içecekler ve gaz yapan yiyecekler

Düşük proteinli beslenme

Aşırı tuz ve işlenmiş gıda tüketmek

Bağırsak parazitler

Gıda intoleransları ve alerjileri

İrritabl bağırsak sendromu (IBS)

Kısmi bağırsak tıkanıklığı

Aşırı alkol tüketmek

Doğum kontrol hapı kullanmak

Stres

Sayılanların dışında karın şişkinliği daha ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Kesin teşhis için doktora danışılmalıdır.

Mide şişkinliğine ne iyi gelir? Mide şişkinliğini gidermek için ne yapılmalı?

Mide şişkinliği neyse ki çözümsüz değil. Karın şişkinliğine en iyi gelen çözümler, doğal yöntemlerdir. Üstelik tamamen doğal bitkiler kullanarak mide şişkinliği rahatsızlığından kısa sürede kurtulabilirsiniz. Yalnızca şişkinlik oluşumu bireyi rahatsız edici durumdaysa (ciddi ağrı olmuyorsa) bitkisel, doğal yöntemlerle çözüm bulunabilir. Böyle olmakla birlikte aşırı rahatsız edici şişkinlik durumlarında bir doktora başvurulmalıdır. Şişkinliğin kronik olma durumların doğal yöntemler etkili olmayabilir. Belirtileri azalır, fakat ağrısı giderek artar. Bir süre sonra da kalp hastalıklarını meydana getirir.

Zencefil: Zencefilin temel amacı bağırsakta yer alan parazitleri yok etmektir. Aynı zamanda hazımsızlığa bağlı olarak mide şişmesine de iyi gelir. Ayrıca zencefil tüketiminin sağlığa faydalı daha birçok yararı da bulunur.

Nane: Nane çayı, sindirim sisteminde meydana gelen parazitlere karşı güçlü bir doğal metottur. Midede oluşan gaz birikimini de vücuttan dışarı atmak için ideal çözüm olarak bulunur.

Rezene: Kramp giderici olarak bulunan rezene bitkisinin tüketilmesi sağlığa çok faydalıdır. Şişkinliği rahatlatan ve mideyi rahatlatan şifa özelliği bulunur. Hazırlanması kolay olan rezene kısa sürede etki gösterir.

Papatya Çayı: Mide ekşimesine iyi gelen ve mideyi rahatlatma gibi özellikleri bulunan papatya çayı da doğal mucizelerden bir tanesi. Aktarlardan veya marketlerden alıp demlediğiniz bu çayı günde 2-3 kez içebilirsiniz.

Anason Çayı: Gaz alıcı ve sindirim sistemini rahatlatan anason çayına da şans verebilirsiniz. Basit şekilde hazırlanabilir olmasıyla tıpkı çay gibi demleyebilir ve içebilirsiniz. Fakat anason çayının uyku yaptığı için yatmadan önce içmeyi tercih edebilirsiniz.

Limonlu Su: Sindirim sistemi rahatsızlıklarına da iyi gelen limonlu su, bağırsak enfeksiyonuna karşı da oldukça faydalıdır. Doğrudan olmasa da dolaylı olarak da midede bulunan gazın dışarı atılmasını sağlar. Bu sayede şişkinlik probleminden kurtulmuş olursunuz.

Nasıl geçer?

Sindirilmemiş besinin bozulması midede şişkinliğe neden olur. İnsan bedeni bazı karbonhidratları ve çoğu gıdada bulunan lifleri ince bağırsaklardaki enzimlerin yetersiz kalması sebebiyle sindiremez. Sindirilemeyen besin, ince bağırsaklardan kalın bağırsağa geçince, kalın bağırsaktaki zararsız bakterilerce bozulmaya uğrar. Bu yüzden de karbondioksit, hidrojen ve insanların üçte birinde de metan gazı meydana gelir. Bazı kişilerde metan gazı oluşurken bazılarında ise metan gazının oluşmamasının nedeni açıklanamamıştır. Fakat metan gazı meydana gelen kişilerin gaitaları su içinde yüzer. Bir kişide gaz meydana getiren besinler başka bir kişide gaz meydana getirmeyebilir. Kalın bağırsakta bulunan bazı bakteriler ile öbür bakterilerin oranı bazı bireylerde daha çok gaz meydana gelişini açıklayabilir.

Kişilerde gaz oluşturan gıdalar genelde meyve, sebze süt gibi sağlıklı gıdalar olduğu için doktorlar çoğunlukla bu gıdaların azaltılmasını önerirler. Midede oluşan şişkinlik hissini azaltmak için yağsız besinler tüketilmelidir. Bu şekilde mide daha hızlı boşalır ve oluşan gaz bağırsaklara daha çabuk geçip ilerler.

Besinlerin kişiler üzerinde gaz oluşturma etkisi kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Bu nedenle her kişiye ayrı diyet listesi oluşturulmalıdır. Gaz şikayetleri diyet uygulamaları ile geçmiyor ise daha farklı yöntemler uygulanabilir. Yutulan hava miktarını en aza indirmek için sakız çiğnememek, yemek yerken küçük lokmalar halinde ve daha yavaş bir şekilde yemek gereklidir. Aynı zamanda sert şekilde olan şekerlemelerden yememek gerekir.