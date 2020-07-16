Mide zarında oluşan kanserli hücreleri çoğalarak tümöre dönüşmesi nedeni ile gelişen bir hastalıktır. Kesin olarak mide kanserinin oluşum nedeni bilinmese de kişinin alkol ve sigara tüketmesi, mide rahatsızlığının bulunması, beslenme tarzı, yaşı gibi etkenler hastalığın oluşmasını tetikleyebilmektedir. Mide kanseri genel olarak erken belirtiler vermemesi sebebi ile genel olarak vücuttaki diğer bölgelere yayılana kadar teşhis edilemeyebilir. Tedavilerin uygulanması ile çoğunlukla kişinin yaşam süresini ve yaşam kalitesini uzatmaya yönelik olan tedaviler yapılır.

Mide kanseri nedir?

Genel olarak mideyi saran zarda kanserli hücrelerin oluşması ile de meydana gelen bir hastalıktır. Kanserli hücreler zaman içinde tümöre dönüşebilmektedir. Midenin gövde bölgesinde oluşmaya başlayan bu kanser ise yavaş yavaş ilerlemektedir. Fakat bu kanserin erken dönemde fark edilmesi oldukça güçtür. Mide kanseri emek borusuna veya ince bağırsağa doğru da yayılabilmektedir. Genel olarak yaşlı erkeklerde meydana gelir. Görülme sıklığı ülkeden ülkeye farklılık gösterse de genel olarak dünya üzerinde en yaygın olarak görülen 4. Kanser türüdür.

Mide kanseri belirtileri nelerdir?

- Karın ağrısı

- Erken tokluk hissi

- İştahsızlık

- İstenmeyen kilo kayıpları

- Yemeklerden sonra kötüleşen mide ağrıları

- Genellikle göbek üzerindeki karın bölgesinde oluşan belirsiz rahatsızlıklar

- Mide ekşimesi

- Hazımsızlık

- Mide bulantısı

- Kanlı ya da kansız kusma

- Karında sıvı birikmesi ve karın şişliği

- Dışkıda kan olması

- Kabızlık veya ishal

- Kansızlık ile bağlantılı olan yorgunluk

- Sarılık

- Karında asit birikmesi

- Yutma güçlüğü

Mide kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Mide kanserinin tedavisi kanserin oluşum safhasına göre, hastanın yaşına, genel olarak sağlık durumuna göre ve yaşam tercihlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Mide kanserinde cerrahi tedavide mümkün olduğu kadar midede bulunan bütün kanserli dokuların çıkarılması ile sağlıklı dokunun da bir kısmının ameliyat ile alınması şeklinde gerçekleşir. Mide zarındaki erken evrede oluşan kanserli doku cerrahi müdahale ile çıkarılabilir. Aynı zamanda ilerleyen evrelerde midenin bir bölümü çıkarılabilir, tüm mide alınabilir. Kanserli lenf düğümleri de alınabilir ve bazen ise hastayı rahatlatmak amacı ile midenin bir kısmı çıkarılabilir.

Radyasyon tedavisi de kullanılarak tümörün ameliyat öncesinde küçültülerek kolay şekilde çıkarılabilmesi için kullanılır. Midenin etrafındaki kanserli hücrelerin öldürülmesi için ameliyattan sonrada bu yöntem kullanılabilir.

Kemoterapi ise kanser hücrelerinin öldürülebilmesi için kullanılan kimyasallar ile tedavi edilme işlemidir. Hem ameliyat öncesinde tümörün küçülmesi için hem de ameliyat sonrasında kalan kanserli hücrelerin öldürülmesi için de kullanılır.

Aynı zamanda kanserli bölgeye yönelik olan hedefli ilaçlar kullanılarak tedavi yapılabilmektedir. Diğer tedavilerle birlikte palyatif tedavide uygulanır.

Mide kanseri nasıl anlaşılır?

Mide kanseri etkilerinin oluşmasından duyulan rahatsızlıklar nedeni ile doktora başvurulduğunda kan testleri yapılır. Kan testlerinden bazı sonuçlara varılabilir. Aynı zamanda endoskopi, röntgen, tomografi ve biyopsi gibi çeşitli tanı işlemleri yapılarak kanser teşhis edilir. Genel olarak mide kanseri mide bölgesindeki ağrılar, şişlikler, iştah ve kilo kayıpları ile anlaşılmaktadır.

Mide kanseri neden olur?

Mide kanserinin çok farklı nedenleri bulunabilir:

- Pernisyöz anemi

- Kronik gastrit

- Helicobacter pylori

- Mide polipleri

- Sindirim sisteminin farklı bölgelerinde oluşan tümörler

- Ailede mide kanseri öyküsünün olması

- Mide ameliyatı geçirmek

- 50 yaş ve üzerinde olmak

- Alkol ve sigara tüketmek

- İşlenmiş ya da tuzlu gıdaları fazla tüketmek

- Çok fazla et tüketmek

- Yiyecekleri doğru şekilde saklamamak ya da pişirmemek

- Erkek olmak Az sebze ve meyve tüketimi

Mide kanseri tedavisi için bitkisel çözümler ve öneriler

- Kekik: İki ila üç gram kadar taze ya da kuru kekik bir bardak kadar kaynamış su içine atılarak 10 dakika demlenip, günde iki defa içilmelidir.

- Sarı kantaron: Yaklaşık olarak 30 gram sarı kantaronun beş bardak kadar su içerisinde 45 dakika kadar kaynatılıp süzülmesi ile günde 3 defa öğünlerin ardından tüketilmesi gerekir.

- Ökse otu: İki ya da dört gram kadar ökse otunun bir bardak kadar kaynar su içerisine 15 dakika kadar demlenmesi ile yemeklerin ardından gün içinde üç defa tüketilmesi gerekir.

- Aynı zamanda doğal bal mumu ısırgan tohumu, kudret narı, çörek otu gibi çeşitli gıdalar tüketilebilir.