Yaygın olarak en çok görülen kanser türlerinden biri mide kanseridir. Dünyada 4. ciddi kanser türü olarak ortaya çıkan mide kanseri, sinsice ilerleyerek ölüme sebebiyet veren en tehlikeli risk faktörleri arasında yer alır. Mide kanseri kendini belli etmeden ilerlediği için ölüme sebebiyet veren 2. kanser olarak öne çıkıyor. O yüzden mutlaka bu konuda bilinçli davranmak ve öne çıkan belirtiler üzerinden doktora başvurmak hayati açıdan büyük öneme sahiptir. Doğru tanı ve tedaviler doktor kontrolü altında gerçekleştirilerek, eğer mümkünse zamanında tedavi gerçekleştirilebilmektedir.

Mide kanseri nedir?

Mide zarındaki kanserli hücrelerin büyümesine mide kanseri denmektedir. Diğer ismi ile gastrit kanseri olarak da bilinen bu hastalık, teşhis edilmesi noktasında büyük zorluklar yaşatır. Genel olarak mideyi kapatmış olan mukus üzerinde üretim gerçekleştiren hücrelerde bu kanser türü ortaya çıkar. Her ne kadar mide kanseri için teşhis ve tanı koymak çok kolay olmasa bile, ele alınacak belirtiler ile beraber erken teşhis hayat kurtarıcıdır.

Genelde nadir olarak ortaya çıkan mide kanseri çok sinsi şekilde ilerler ve diğer bölgelere ulaşıncaya kadar tanı koymak oldukça zordur. O yüzden mutlaka gerekli belirtileri ciddiye almak ve en ufak bir şüphe dahi olsa doktora başvurmak gerekmektedir.

Mide kanseri belirtileri nelerdir?

Mide kanseri için erken dönemde tipik belirtiler söz konusu olmayabilir. Belli bir aşamaya gelene kadar ne yazık ki sinsi şekilde ilerlediği için, mide kanserini erken zamanda teşhis etmek pek kolay değildir. Tabi bununla beraber ortaya çıkan bazı semptomlar belirti olarak mide kanserini anlatabilmektedir.

- Mide bulantısı ile beraber kusma,

- Sık şekilde mide ekşimesi,

- Devamlı şişkinlik,

- İştahsızlık,

- Ani kilo kayıpları,

- Dışkıda görülen kan,

- Az miktarda yemek yedikten sonra doymak,

- Aşırı yorgunluk,

- Sarılık,

- Yemeğin ardından daha da kötüleşen mide ağrısı,

Bu semptomlardan birkaç tanesi eş zamanlı olarak ortaya çıktığında mutlaka en kısa sürede doktora başvurmak gerekir. Zira mide kanseri hayati risk faktörü taşıyan en tehlikeli hastalıklar arasında gelmektedir. Zamanında teşhis ve müdahale ile beraber tedavi yöntemleri ele alınarak, bu ölümcül hastalıktan kurtulma imkanı bulunmaktadır.

İlerlemiş mide kanserinde ölüm belirtileri

Mide kanseri belirli bölgeleri ulaştıktan sonra ancak tanısı konulan ölümcül hastalıklar arasında yer alır. Bu sebepten dolayı ölüm riski en yüksek ikinci kanser olarak öne çıkmaktadır. İlerlemiş mide kanserinde ölüm belirtileri ise belli başlı bazı semptomlar üzerinden kendini gösterir.

- Genellikle çok zayıflama ile beraber hasta sürekli yatar.

- İlaç ve hapları yutma problemi ortaya çıkar.

- Aşırı uyuşukluk yaşanır.

- Hasta çok zor uyur ve aynı şekilde oldukça zor uyanır.

- Devamlı ağrı kesiciler ve yatıştırıcılara ihtiyaç duyulur.

- Günlük yapılan aktivitelerin büyük çoğunluğunda yardım alınır.

- Yiyecek ve içecek noktasında gıda alımı çok düşük noktaya ulaşır.

- Odaklanma ve dikkat problemi en yüksek noktaya çıkar.

- Zaman ve mekan ile kişiler üzerinden karışıklık yaşanır.

- İletişim güçlüğü meydana gelir.

Bu ve benzeri problemler ilerlemiş mide kanserinde ölüm belirtileri olarak kendisini gösterir.

Mide kanserini önlemek adına ne yapmak gerekir?

Her kanserde olduğu gibi mide kanseri de belli başlı bazı durumlar karşısında ortaya çıkar. Özellikle sağlıksız beslenme, düzensiz uyku, sigara, alkol ve egzersiz yapmamak mide kanserinin en önemli faktörleri arasında gelir. O yüzden mutlaka sağlıklı ve düzenli bir yaşam sadece mide kanseri değil, ayrıca pek çok farklı kanserin de önlenmesine olanak verir.