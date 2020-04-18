Mide kanaması belirtileri nelerdir, nasıl olur ve nasıl anlaşılır?

Sindirim sistemi kanamaları arasında mide kanamaları diğer kanamalardan %90 daha fazla görülmektedir. Türkiye’de yaklaşık olarak binde bir oran ile görülme sıklığı bulunuyor. Mide kanamasının fark edilmemesi veya fark edilen mide kanamasının tedavi edilmemesi nedeni ile ciddi sağlık sorunlarına hatta ölüme bile yol açabilir. Mide kanaması 60 yaş ve üzeri kişilerde daha çok görülmektedir. Kişiden kişiye farklı belirtiler gösterebilen mide kanaması genel olarak ameliyatsız tedavi edilmektedir.

Mide kanaması insan vücudunun en önemli organlarından biri olan midede meydana gelen kanamalara denilmektedir. Fakat halk arasında mide kanaması ağız – anüs arasında oluşan tüm kanamalara mide kanaması denilse de gerçek aslında sadece mide adlı organa oluşan kanamalardır. Birçok faktör midede kanamaya sebebiyet verebilir. Mide kanamaları kadınlara oranla erkeklerde daha fazla görülmektedir. Ciddi bir rahatsızlık olan mide kanamalarında mutlaka tıbbi yardım alınmalıdır.

Mide kanaması belirtileri nelerdir?

Birçok farklı nedenden meydana gelebilecek olan mide kanamaları şiddetli ve ani şekilde gerçekleşebilmektedir. Bunun yanında ise az miktarda ve hafif kanamalarda gerçekleşebilir. Çoğunlukla midenin iç duvar kısmında bir iltihaplanma varlığı ile ortaya çıkan kanamalar; baş dönmesi, mide yanması, halsizlik, karın ağrısı kansızlık gibi belirtiler ile ortaya çıkar.

Sürekli olan ishal

İştah kayıpları

Midede çok fazla tokluk hissi

Azalan miktarlarda idrar

Şişkinlik ve hazımsızlık

Kalp çarpıntıları, aşırı terleme

Göz kararması ve hipotansiyon

Bayılma

Kusma ve bulantı

Siyah renkte ve katran kıvamda dışkı

Kahve telvesi görünümlü kusma

Makattan koyu kırmızı veya parlak kırmızı renkte kan gelmesi

Mide kanaması neden olur?

Yemek borusu ve midenin birleştiği kısımda yaralar oluşması mide kanamasının başlıca nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Karaciğer hastalıkları nedeni ile yemek borusunun alt bölgelerinde meydana gelen varis benzeri oluşumlar mide kanamasına yol açabilir. Sindirim sisteminin üst bölgesinde var olan kanser oluşumları kanamalara yol açabilir. Mideye yerleşen helicobacter pylori gibi bakterilerin var olması, gastrit, aşırı acı ve baharatlı yemek tüketmek. Tedavi edilmeyen ya da henüz tanısı konulmayan ülserler, hepatit B, stres, siroz, aşırı alkol tüketimi de mide kanamasına yol açabilir.

Mide kanaması nasıl olur?

Mide kanamaları genellikle dış etkenler ile midenin iç duvarında veya mide ile yemek borusunun birleştiği noktada meydana gelmektedir. Herhangi bir nedene bağlı olarak mide dokusunda oluşan enfeksiyonlar midede sızıntı şeklinde kanamalara yol açarlar. Mide duvarında bir yaranın bulunduğu kişilerde kan sulandırıcı kullanıldığı takdirde yara kanamaya başlar. Pıhtılaşma sağlanamadığı takdirde kanamanın durmaması mide kanamasını oluşturmaktadır. Çok sayıda ağrı kesici kullanımı, ilaçların içerisinde bulunan bazı etken maddeler midedeki yara kısmında kanamaya yol açmaktadır.

Mide kanaması tanısı nasıl konulur?

Kahve telvesi görünümünde veya parlak kırmızı renkte görülen kusma, dışkının siyah renkte olması, parlak kırmızı renge sahip olan taze kanın olduğu dışkılama gibi şikayetler Çoğunlukla kendiliğinden durur. Kendiliğinden durmayan daha az kısımdaki kişilerde bu şikayetler aralıksız devam eder. Şikayetleri devam eden kişiler hastaneye başvururken hastaların detaylı öyküsü alınır. Bu şikayetlerin ardından alınan öyküye ek olarak fiziksel muayene yapılır. Laboratuvar testleri ve gerekli görüldüğü takdirde endoskopi yapılarak hastanın tanısı konulur.

Mide kanaması nasıl tedavi edilir?

Kanamanın yeri belirlendikten sonra mide kanamasının iyileştirilmesi ve kontrol altına alınabilmesi birçok yöntem ile sağlanabilir. Hekim hangi tedavi yönteminin uygulanacağını kanamasının sebebi, kanamanın yeri, saptanır ve hasta bilgilendirilir. Sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri ise kanayan yerdeki mide mukozası klips takılması ile tedavi edilebilir. Varis nedeni ile oluşan bir kanama varsa proton pompa inhibitörleri, somatostatin, vasopressin gibi ilaçlar kullanılır.



