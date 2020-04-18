Mide gribine pek çok etken etki edebilir. İlk olarak gribal virüsler mide gribine sebep olabilir. Kış aylarında ise soğuk havalar ve midenin soğuğa maruz kalınmasından dolayı mide gribi söz konusu olabilmektedir.

Mide gribi nedir?

Mide gribi toplumda bazı insanların sıklıkla şikayetçi olduğu rahatsızlıklardan biridir. Normal griplerden farklı olarak mide gribine maruz kalan kişiler solunum yollarından ayrı olarak sindirim sistemlerini etkileyebiliyor.

Mide gribine maruz kalan insanlar kusma, ishal, mide bulantısı gibi pek çok belirti ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Dolayısıyla bu hastalığın şikayetleri de aynı doğrultuda artmaktadır. Mide gribi mideye olumsuz pek çok etkisi bulunuyor. Mide gribi ile birlikte mide enfeksiyona maruz kaldığından dolayı kişi pek çok şikayetten dert yanabiliyor.

Dolayısıyla mide gribine maruz kalmış kişiler mutlaka bir hekime başvurarak gerekli tedaviyi biran önce almaları gerekmektedir. Peki, mide gribi kendini nasıl belli eder? Mide gribine maruz kalmış kişilerde ortaya çıkan semptomlar nelerdir?

Mide gribi belirtileri nelerdir?

Mide gribinin en önemli spesifik belirtilerinden birisi kusmadır. Kusmayı ardından mide bulantısı da eşlik eder. Bunun yanı sıra mide gribine maruz kalan kişilerde ishal da sık görülen belirtiler arasında yer alır. İshale eşlik olarak da kasık bölgesinde ve mide bölgesinde kramplar da olabilmektedir. Bu durumlar mide gribini işaret etmektedir.

Mide gribi belirtileri kısa sürmektedir. Dolayısıyla en fazla 2 gün içerisinde semptomlar ortadan kaybolur. Kesin tanı elbette ki yalnızca hekim tarafından konulacağından dolayı bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka bir doktora görünmelisiniz.

Mide gribine rotavirüsler sebep olmaktadır. Dolayısıyla tedaviyi öncelikle bu virüslerin vücuttan atılması ile başlamak doğru bir tedavi seçeneği olacaktır. Mide gribinin sebebiyet verdiği mide ağrılarına yönelik ağrı kesici ilaçlar alınabilir. Ayrıca mideyi sıcak tutmak ve soğuktan korumakta yine semptomların azalması için önemli bir ayrıntı tedavi şeklidir. Bol bol da sıvı tüketerek mide gribinin etkilerini vücuttan hızlıca uzaklaştırabilirsiniz. Daha ağır mide gribi vakalarında ise serum desteği yapılabilir. Serum ile birlikte mide gribinin semptomları azalır ve tedavi sağlanmış olur.

Mide gribinden korunmak için ne yapmak gerekir?

Mide gribi viral bir hastalık olduğundan dolayı dezenfekte işlemi oldukça önemlidir. Mide gribinden korunmak için öncelikle kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmak gerekmektedir. Eğer kalabalık ortamlardan uzak durma gibi bir şansımız yoksa elleri temiz tutmak bu noktada oldukça önem teşkil eder.

Elleri bol bol yıkayarak mide gribinden korunabiliriz. Yediğimiz gıdaların mutlaka temiz olduğundan emin olmamız gerekiyor. Meyve ve sebze tüketmeden önce bu besinleri iyice yıkamalıyız ve daha sonra tüketmeliyiz. Böylece mide gribinden korunabiliriz.

Mide gribi nasıl bulaşır?

Mide gribi bulaşıcı bir hastalık olduğundan dolayı diğer solunum yolunu etki eden grip gibi bulaşıcı özelliği vardır.

İnsanlarla tokalaşmak mide gribinin bulaşmasına neden olabilir. Ayrıca yine mide gribine maruz kalmış biri hapşırarak veya öksürerek de çevresine mide gribini bulaştırabilir. Dolayısıyla bulunduğunuz kapalı ortamları sık sık havalandırarak mide gribinin bulaşıcı özelliğinden kendinizi koruyabilirsiniz.

Mide gribi ilacı

​​​​​​Mide gribinin belli başlı ilaçları bulunmaktadır. Bu ilaçları kullanmadan önce mutlaka bir doktor kontrolünden geçtiğinize emin olun. Onun dışında ise mide gribinin doğal ilaçları da bulunmaktadır. İlk bilinen doğal ilacı ise nane limondur. Nane limon mide gribine karşı oldukça iyi gelen bir sıvıdır. Dolayısıyla sık sık nane limon tüketerek midenizi rahatlatabilirsiniz. Bir diğer doğal ilaç ise zencefildir. Zencefili kaynatarak tükettikten sonra mide gribine karşı oldukça etkili bir bağışıklık kazanabilirsiniz.