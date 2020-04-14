Mide gazı rahatsızlığı toplumumuzda sık rastlanan bir durumdur. Hal böyle olunca pek çok kişi bu durumdan şikayetçi olarak tedavi metotları araştırmaktadır. Mide gazı yaşam kalitesini düşüren ve tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Son zamanlarda ise mide gazına iyi gelen yiyecekler ve gıdalar araştırılmaktadır. Peki, mide gazına ne iyi gelir? Nasıl geçer? Mide gazını alan ve gideren yiyecekler, bitkiler nelerdir? İşte, mide gazına iyi gelen bitkisel çözümler. Mide gazına iyi gelen pek çok besin bulunmaktadır. Bunların tüketilmesi sonucu mide gazı problemleri büyük ölçüde giderilir.

Mide gazına ne iyi gelir?

Mide gazı şikayetlerinizi azaltmak için pek çok bitkisel yöntem tercih edebilirsiniz. Mide gazına iyi gelen şişkinlik çayı bulunmaktadır. Şişkinlik çayı tarifi oldukça basit ve kolay yapılabilen bir tariftir. Birer çay kaşığı rezene, anason ve kişniş ile kimyonu karıştırmak üzere yapılmaktadır. Ayrıca şişkinlik çayı için meyan kökü de kullanılabilir. Dilerseniz nane yaprağı da ilave edebilirsiniz. Yarım litre kaynar suda karıştırılan bu karışımlar ile birlikte demlenen şişkinlik çayı ile mide gazı şikayetlerinizi minimum seviyeye indirebilirsiniz.

Karbonat mide gazını alan ve mide gazına iyi gelen besinlerden biridir. Karbonat vücudun tüm alkali seviyesini dengeler. Gaz sancılarını dindirir. 1 bardak suyun içine yarım çay kaşığı kadar karbonat ilave ederek içebilirsiniz. Karbonat birçok şeye iyi geldiği gibi mide gazını da dindirir. Dolayısıyla günde 2 kez karbonat tüketerek mide gazlarından kurtulabilirsiniz. Mide gazı mide şişkinliğine de neden olmaktadır. Dolayısıyla egzersiz yaparak mide şişkinliğinizden ve mide gazından kurtulabilirsiniz. Egzersiz en doğal çözümlerden biridir. Hayatınızda mutlaka egzersizi çıkarmamanız gerekir. Egzersiz için mekik yaparak da mide gazlarınızdan kurtulmanıza yardımcı olabilirsiniz.

Hemen hemen hepimizin evinde sıcak su torbası bulunuyor. Sıcak su torbası mide gazını alabilmek ve mide gazına iyi gelen bir diğer besindir. Sıcak su torbası şişkinlik ve gaz problemi yaşadığınız durumlarda kaynatarak karın bölgenize koyabilirsiniz. 1 saat karnınızda bekleterek bu şekilde bütün mide gazı şikayetlerinden kurtulduğunuzu görebilirsiniz. Dilerseniz soğuyana kadar da karın bölgenizde sıcak su torbasını bekletebilirsiniz. Mide gazını alan bir diğer besin ise tarçındır. Tarçın tam anlamı ile bir mide dostudur. Tarçını tek başına tüketmeniz zor olacağından dolayı tatlı eşliğinde tarçını tüketebilirsiniz. Özellikle sütlaç üzerine tarçın ilave ederek bu şekilde mide gazınızdan kurtulabilirsiniz.

Sirke de mide gazını alan ve mide ağrılarına iyi gelmektedir. 1 bardak kaynar suyun içine 1 yemek kaşığı ilave edilen sirke ile bu şekilde mide gazı şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz. Sirke antioksidan görevi görmektedir. Dolayısıyla mideniz için oldukça iyi gelen sirkeyi karın bölgenizi de sürebilirsiniz. Böylelikle mide gazlarından kurtulabilirsiniz.

Mide gazı nasıl geçer?

Mide gazının önüne geçebilmek için öncelikle mide gazına neden olan sebeplerin önüne geçmek gerekir. Sigara içmek mide gazına neden olacaktır. Mide gazından bir an önce kurtulmak için sigaradan uzak sağlıklı bir yaşamı benimsemeniz gerekiyor. Ayrıca mide gazına etken olanlardan biri de alkol tüketimidir. Alkol tüketimi mide gazına sebep olmaktadır. Alkolsüz bir yaşam tarzı benimseyerek mide gazının önüne geçebilmek mümkündür. Aşırı şeker tüketimi de mide gazına sebep olmaktadır. Yağlı yiyecekler de aynı şekilde gaz sancısına sebep olmaktadır. Daha dengeli ve sebze ağırlıklı yiyecekler tüketerek mide gazınızın oluşmasını engelleyebilirsiniz.

Ağır şekilde mide gazı şikayeti yaşıyorsanız mide gazını dindiren yoğurt tarifi ile mide gazınızdan kurtulabilirsiniz. Bunun için 1 kaşık rezene tohumu, dere otu tohumu ve anason tohumunu yoğurdun içine koyularak karıştırılır. Mide gazından kurtulmak için bu karışımı yapmanız size iyi gelecektir. Bu şekilde mide gazı şikayetiniz geçecektir. 1 kase bu şekilde yoğurt tüketebilirsiniz. Ayrıca mide gazı hazımsızlıktan dolayı da kaynaklanabilir. Hazımsızlığınız için 1 soda tüketmek mide gazınızı rahatlatacaktır. Dolayısıyla mide gazı problemi yaşadığınız durumlarda soda içerek bu şikayetlerinizi azaltabilirsiniz.

Mide gazı problemi yaşıyorsanız kimyon çayı içerek bu şikayetlerinizden kurtulabilmek mümkün. Günde 3 defa kimyon çayı tüketmek mide gazınız için oldukça iyi bir tedavi seçeneği olacaktır. Mide gazından doğal olarak kurtulmak isteyen kişiler kimyon çayı tüketmelidirler. 1 yemek kaşığı kimyonu bir bardak ılık su ile birlikte tüketebilirsiniz. Eğer mide gazı şikayetlerinizde ağrı da hissediyorsanız kimyon çayının yanına bir rezene tohumu da ekleyebilirsiniz.

Mide gazını alan ve gideren yiyecekler, bitkiler

Mide gazını alan pek çok yiyecek ve bitki bulunmaktadır. Doğal olarak bu yiyecekleri ve bitkileri tüketerek bu şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz. Ananas meyvesi mide şişkinliğini alır ve mide gazına çok iyi gelir. Gün içinde 3-4 dilim ananas tüketerek mide gazı şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz. Ayrıca maydanoz bitkisi de tüketmeniz son derecede önemlidir. Maydanoz insan sağlığı için oldukça faydalıdır.

Mideniz için de koruyucu bir görev üstlenir. Bir diğer mide gazına iyi gelen bitki ise biberiye bitkisidir. Biberiye mide şişkinliği için son derecede iyi bir bitkidir. Biberiyeyi limon suyu karıştırarak sıcak bir bardak içerisinde tüketebilirsiniz. Patates ve etleri pişirirken de biberiye bitkisini tercih edebilirsiniz. Çay içerken de nane oldukça iyidir. Nane çayı yaparak mide şişkinliğinizi dindirebilirsiniz. Nane çayı bağırsakları da rahatlattığı gibi midenin de şişkinliğini alır. Gün içerisinde bir fincan nane çayı tüketebilirsiniz.