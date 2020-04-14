Mide ekşimesi her yaşta ortaya çıkabilen bir rahatsızlıktır. Mide ekşimesi şikayetlerine yönelik doğal bitkisel çözüm yolları bulunmaktadır. Bu bitkisel çözümlerle birlikte mide ekşimesi sorunlarınızın önüne geçebilirsiniz. Peki, mide ekşimesine ne iyi gelir? Nasıl geçer? Mide ekşimesine iyi gelen şeyler ve gidermek için yapılacaklar nelerdir? İşte mide ekşimesine iyi gelen doğal çözüm önerileri. Mide ekşimesi toplumda sık rastlanılan bir durumdur. Son aylarda mide ekşimesi şikayetiyle çoğu kişi internet üzerinden doğal çözümlerini araştırmaktadırlar.

Mide ekşimesine ne iyi elir?

Mide ekşimesine iyi gelen pek çok bitkisel yöntemler bulunmaktadır.

Muz: Muz sindirimi kolay ve mide dostu bir yiyecektir. Sindirim sistemine de iyi gelmektedir. Mide ekşimesi problemi yaşayanlar için uzmanlar tarafından muz tüketilmesi önerilir. Muz potasyum bakımından zengin bir besin kaynağıdır. Potasyum içeren muz besini ile birlikte mide ekşimesi problemlerinizi en az seviyeye indirebilirsiniz. Muzu öğünlerinizde ya da ara öğünlerinizde tercih edebilirsiniz.

Maden Suyu: Doğal maden suyu ile birlikte mide ekşimesi şikayetlerinizi geçirebilirsiniz. Maden suyu sahip olduğu mineraller ile birlikte midenize iyi gelecek ve her türlü hazımsızlığı, ekşime şikayetlerinizi geçirecektir. Maden suyunu yemeklerden önce değil yemek yedikten yaklaşık olarak yarım saat sonra tüketmeniz gerekmektedir. Bu şekilde midenizde ekşimeye neden olan faktörler ortadan kalkacaktır.

Süt: Günlük içeceğiniz bir bardak süt ile birlikte mide ekşimesinin önüne geçebilmek mümkün. Mide ekşimesi çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişebilmektedir. Dolayısıyla mide ekşimesine karşı olarak süt tüketebilirsiniz. Süte dilerseniz şeker de atabilirsiniz. Mide ekşimesinin yol açtığı mide ağrıları ve hazımsızlıkları süt ile birlikte giderebilirsiniz.

Yürüyüş: Mide ekşimesine en doğal geçirme yöntemlerinden biri de yürüyüş yapmaktadır. Yürüş yaparak mide ekşimenizi geçirebilirsiniz. Hareketsiz bir yaşam mide ekşimesine neden olacaktır. Dolayısıyla yemeklerden sonra kısa yürüyüşler ile birlikte mide ekşimenizi geçirebilirsiniz.

Ayva: Ayva tüketmek mide ekşimesine son derecede iyi gelecektir. Ayva lif bakımından en zengin gıdalardan birisidir. Dolayısıyla ayva tüketerek mide ekşimesi şikayetlerinizi dindirebilirsiniz. Ayva sindirimi kolaylaştırır ve mideyi korur. Yemeklerden sonra ayva tüketerek mide ekşimesinin önüne geçmiş olursunuz.

Elma: Elma da aynı şekilde ayva gibi lif bakımından zengin olan meyvedir. Elmayı kabuğu ile birlikte tüketerek mide ekşimesi şikayetlerinizi dindirebilirsiniz. Elma oldukça iyi bir besin kaynağıdır. Özellikle yeşil elma tüketerek mide şikayetlerinizden uzun bir süre boyunca kurtulmanız ve daha iyi bir mideye sahip olmanız mümkündür.

Nasıl geçer?

Mide ekşimesini geçirmek için mide ekşimesine neden olan yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor. Özellikle çok baharatlı bir şekilde yemek yemek ve baharatlardan uzak durmamak mide ekşimesine neden olur. Ayrıca çok acı tüketmekte aynı şekilde mide ekşimesine sebep oluyor. Daha çok lifli gıdalar tüketerek mide ekşimesini geçirebilirsiniz. Bitkisel yöntemlerle de mide ekşimesi şikayetlerinizi geçirebilirsiniz.

Chia Tohumu: Chia tohumu mide ekşimesi için en doğal bitkisel çözümlerden biridir. Chia tohumu tüketerek kısa sürede bu tür şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz. Chia tohumunu ister direkt olarak isterseniz de bir bardak su ile beraber tüketebilirsiniz. Chia tohumu uzmanlar tarafından sık sık mide ekşimesi şikayetinde bulunan kişilere önerilmektedir.

Zencefil: Zencefil ile birlikte mide şikayetlerinize son verebilirsiniz. Zencefil her derde deva olarak bilinen mucizevi bir besin kaynağıdır. İster bal ile birlikte isterseniz de normal olarak tüketerek mide ekşimesinin önüne geçebilirsiniz. Zencefili kaynatarak içebilir bu şekilde günde 2 kez uygulayarak mide ekşimesini önleyebilirsiniz.

Elma Sirkesi: Elma sirkesi ile de mide ekşimesini geçirmek mümkün. Elma sirkesi gerçek bir antioksidandır. Doğal olarak elma sirkesini bir bardak suyun içine atarak tüketmeniz durumunda tüm mide ekşimesi şikayetlerinizden bu şekilde kurtulabilirsiniz. Elma sirkesi mide asit dengesini sağlar ve sindirim sistemine olumlu ölçüde katkı sağlar. Mide ekşimesinin en büyük nedenlerinden biri de asit dengesinin sağlanmamasıdır. Dolayısıyla asit dengesini sağlayan elma sirkesi tüketerek mide ekşimesini geçirebilirsiniz.

Zerdeçal: Zerdeçal ile birlikte mide ekşimesi problemlerinize son verebilirsiniz. Zerdeçal insan sağlığına en faydalı besinlerden biridir. Mide ekşimesi şikayeti yaşayan kişilere doktorlar tarafından bu bitkisel çözüm önerilmektedir. Zerdeçalı güne 2 defa uygulayarak özellikle yemeklerden sonra tüketerek vücudunuzda mide enfeksiyonunuzdan kurtulabilir ve bu şikayetlerinizi minimum seviyeye indirebilirsiniz.

Mide ekşimesine iyi gelen şeyler ve gidermek için yapılacaklar

Mide ekşimesine iyi gelen pek çok evde yapacağınız doğal bitkisel yöntemler mevcuttur.

Rezene Tohumu: Mide sorunları ve problemleri yaşayan kişilere rezene tohumu uzmanlar tarafından önerilmektedir. Rezene tohumunu evde isterseniz kaynatarak isterseniz yemeklerden sonra direkt olarak tüketebilirsiniz. Rezene tohumu yoğun vitaminleri bulunan besinler arasında yer almaktadır. Rezene tohumu doğal bir anti septik olarak bilinmektedir. Mide ekşimesi ve mide ile ilgili tüm sorunlarınızı rezene tohumu ile birlikte giderebilirsiniz.

Avokado: Avokado sindirimi kolay meyveler arasında yer alır. Sahip olduğu besin değerleri ile birlikte mideyi korur ve mide ekşimesini önler. Avokado meyvesini öğünlerinizden sonra tercih edebilirsiniz. Özellikle akşam yemeğinden sonra avokado meyvesini tüketebilir bu şekilde mide ekşimesi şikayetlerinizin önüne geçebilirsiniz. Avokado oldukça faydalı bir meyvedir.

Tarçın: Tarçın mideyi yatıştırır ve mideyi korur. Tarçını direkt olarak tüketmeniz güç olacağından dolayı bir bardak suyun içerisine bir tutam tarçın ilave ederek tüketebilirsiniz. Tarçını yemeklerden sonra tüketerek mide ekşimesini geçirebilirsiniz.