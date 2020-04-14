Mide bulantısı sık sık yaşadığımız bir durumdur. Mide bulantısını geçirmek için bitkisel yöntemler mevcuttur. Bu bitkisel yöntemleri tercih ederek mide bulantınızın önüne geçebilirsiniz. Özellikle son günlerde internette sıklıkla mide bulantısına karşı bitkisel tedavi seçenekleri araştırılmaktadır. Peki, sıklıkla araştırılan mide bulantısına ne iyi gelir? Nasıl geçer? Mide bulantısını geçirmek için yapılacak ve bulantıya iyi gelen besinler nelerdir? İşte mide bulantısına yönelik bitkisel tavsiyeler. Mide bulantısına yönelik bitkisel metotlar mevcuttur. Bu bitkisel yöntemleri tercih ederek mide bulantınızı hızlıca geçirebilirsiniz.

Mide bulantısına ne iyi gelir?

Zencefil: Mide bulantısına iyi gelen bitkisel doğal yöntemler mevcuttur. İlk olarak zencefil mide bulantısı için bire bir bitkisel çözümdür. Zencefil sindirim sistemini rahatlatır ve mideyi koruyucu görevi vardır. İnsan sağlığına oldukça faydalı olan zencefili günde 2 defaya mahsus olmak üzere kullanabilirsiniz. Zencefili taze olarak demleyerek tüketebilirsiniz. Özellikle mide bulantısı bulunduğunuz durumlarda zencefili kaynatarak tüketebilirsiniz. Sindirim sistemini düzenleyen ve onaran zencefil oldukça faydalı bir bitkidir.

Papatya ve Rezene Çayı: Mide bulantısına bir diğer iyi gelen bitkisel çözüm ise papatya ve rezene çayıdır. Papatya ve rezene çayı mide bulantısına karşı oldukça etkilidir. Papatya ve rezene çayını demleyerek küçük yudumlar eşliğinde tüketmeniz önerilir. Böylece mide bulantınız anında kesilecek ve kendinizi daha da rahat hissedeceksiniz. Papatya ve rezene çayına isterseniz şeker de ilave edebilirsiniz. Şeker mideyi yatıştırır ve mide bulantı hissinizi kesecektir.

Nane Limon Çayı: Mide bulantınıza yönelik nane limon çayı tüketmeniz önerilmektedir. Nane limon mideyi yatıştırmayı özelliği bulunmaktadır. Limon da nane üzerine ilave edilince mide bulantısına oldukça iyi gelir. Nane limon çayı içerdiği aroması ile birlikte mide bulantısını keser. Eğer siz de mide bulantısı şikayetine sahipseniz nane limon çayını tüketebilirsiniz. Mide bulantısına iyi gelen bir diğer gıda ise yoğurttur. Yoğurt probiyotik olan besinler arasında yer alır. Ayrıca mideyi korur ve midenin rahatlamasını sağlar. Yoğurt tüketerek mide bulantınızı kolayca geçirebilirsiniz.

Nasıl geçer?

Elma Sirkesi: Mide bulantısı sıkıntısı yaşıyorsanız elma sirkesi ile midenizi yatıştırabilmeniz mümkün. Elma sirkesi her derde deva olan nadir gıdalar arasında yer almaktadır. Elma sirkesi mideyi yatıştırır ve sindirim sistemini düzenler. Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar. Mide bulantısı şikayetlerini azaltır. Mide bulantısı pek çok nedene bağlı olarak gelişebilmektedir. Dolayısıyla mide bulantısının neden olduğunun tespitinin yapılması oldukça önemlidir. Bitkisel yollarla mide bulantısı şikayetlerinizi geçirebilirsiniz. Mide bulantısı aynı zamanda psikolojik nedenlere bağlı olarak da gelişebilmektedir.

Naneli Şeker: Sık sık mide bulantısı şikayetleriniz varsa cebinizde her zaman bir şeker bulundurun. Bulunduracağınız şeker naneli şeker olması önemlidir. Naneli şeker mide bulantınızı anında kesecek ve sizi rahatlatacaktır. Ayrıca naneli şeker mideyi koruyucu özelliği de bulunmaktadır. Mide bulantısı hemen hemen herkesin sıklıkla yaşayabileceği bir durumdur. Dolayısıyla bitkisel çözümler ile birlikte mide bulantısının semptomlarını geçirmek mümkün.

Lifli Besinler: Sindirimi zor besinler tüketmek mide bulantısına neden olacaktır. Dolayısıyla öğünlerinizde sindirimi daha kolay lifli gıdalar tüketerek mide bulantısı şikayetlerinizi geçirebilirsiniz.

Yeşil Elma: Mide bulantısını geçiren bir diğer besin ise elmadır. Elma mideyi yatıştıran ve mide bulantısı şikayetlerini geçiren bir meyvedir. İnsan sağlığı için oldukça faydalı olan meyveyi her öğününüzde tüketerek bu tür şikayetlerinizin önüne kolayca geçebilirsiniz. Elmada yoğun miktarda lif bulunur. Bu lifler mide bulantısını yatıştırmaktadır. Özellikle kırmızı elma yerine yeşil elmayı tercih ederek mide bulantınızı doğal yollardan yatıştırabilirsiniz.

Muz: Mide bulantısına iyi gelen ve lif içeren meyvelerden biri de muzdur. Muz aynı zamanda potasyum içermektedir. Potasyum bakımından zengin olan muz mideye oldukça iyi gelmektedir. Mide bulantısını yatıştıran muz oldukça faydalı bir besindir. Muzu ister püre haline getirebilir ya da normal şekilde tüketebilirsiniz. Muzu isterseniz suyunu çıkararak da tüketerek mide bulantı şikayetlerinizi tamamen geçirebilirsiniz.

Mide bulantısını geçirmek için yapılacaklar ve bulantıya iyi gelen besinler

Kuru Yemiş: Mide bulantısını geçirmek için cebinizde kuru yemiş bulundurabilirsiniz. Kuru yemiş mide bulantısına karşı etkili bir doğal çözümdür. Özellikle kuru yemişlerden fıstık ve fındık midenin sindirilmesi kolay olan kuru yemiş türlerinden biridir. Dolayısıyla bol bol fındık ve fıstık tüketerek mide bulantınızı geçirebilirsiniz. Bulantıya iyi gelen besinlerden olan fındık ve fıstık oldukça faydalı kuruyemiş türlerindendir.

Tuzlu Kraker: Tuzlu kraker yanınızda bulundurabilirsiniz. Tuzlu kraker mide bulantısını geçirmektedir. Tuzlu kraker mide bulantısına oldukça iyi gelmektedir. Mide bulantısı özellikle sabahları ortaya çıkabilmektedir. Sabahları atıştırmalıklarınızı tuzlu krakerler ile yapabilir ve böylece midenizi yatıştırabilirsiniz.

Limonata: Mide bulantısı için evde yapabileceğiniz basit doğal çözümler de vardır. Özellikle limonata yaparak mide bulantısını engelleyebilirsiniz. Mide bulantısına neden olan faktörlerin ortadan kalkmasını sağlayan limonata oldukça faydalıdır. Limonataya şeker de ilave ederek mideniz için daha iyi hale getirebilirsiniz.

Süt: Ilık sütte mide bulantısına iyi gelir. Evde ki günlük sütünüzü kaynatarak mide bulantınızı geçirebilirsiniz. Ilık süt mideyi rahatlatmaktadır. Ilık süt ayrıca besin değerleri bakımından da oldukça iyi bir besin kaynağıdır. Sıklıkla mide bulantısı şikayetleri yaşıyorsanız ılık süt içebilirsiniz. Ilık süt ayrıca mideyi de korur ve sindirim sisteminin daha iyi çalışmasına yardımcı olmaktadır.

Tavuk Suyu: Evde yapabileceğiniz bir diğer şey ise tavuk suyudur. Tavuk suyu da midenizi yatıştırır ve mide bulantısı hissinizi yok eder. Tavuk suyu tüketerek midenizi yatıştırabilir ve böylece kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.