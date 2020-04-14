Mide bulantısı birçok farklı sebep ile meydana gelen bir rahatsızlıktır. Üst karın bölgesinde oluşan ve iştahsızlık ile seyreden rahatsızlık hissidir. Genel olarak sindirim sorunlarının sonucunda meydana gelir. Aynı zamanda kusma ile de eşlik edebilir. Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı nasıl geçer? Mide bulantısını dindiren, gideren ve yatıştıran yiyecekler nelerdir? İşte, soruların cevaplarını sizler için derledik. Mide bulantısının nedenleri; besin zehirlenmesi, ilaç zehirlenmesi, aşırı kafein tüketimi, aşırı nikotin ve alkol tüketimi, Pankreatit, apandisit, gastrit, mide ülseri, gıda intoleransı şeklinde sıralanabilir. Birçok hastalık mide bulantısına neden olabilmektedir. Mide bulantısının evde birçok tedavi yöntemi bulunur.

Mide bulantısına ne iyi gelir?

Sürekli olarak mide bulantısı hissi olmadığı takdirde mide bulantısının nedeni ciddi bir durum olmayabilir. Ciddi bir nedeni olmayan mide bulantılarına iyi gelen birçok yöntem bulunuyor.

Mide bulantısı için temiz hava iyi gelmektedir. Bulantı sonrasında gelen ani sıcaklık basmasının önüne geçmektedir.

Kolonya, nane, zencefil, lavanta gibi ferahlatan kokuları koklamak.

Baş dönmesi mide bulantısına eşlik ediyorsa kişinin uzanması iyi gelecektir.

Mide bulantısının ardından vücuttaki sıvı kaybını yerine koyabilmek için, limonata, soda, meyve suyu gibi sıvıları çok yavaş şekilde yudum yudum tüketilmelidir. Sıvıların birden hız ile içilmesi midenin daha çok bulanmasına neden olur.

Mide bulantısı hissedildiğinde süt yerine yoğurt tüketilmelidir.

Kahve, çay gibi kafein içeren sıvılar ile kola gibi gazlı sıvılar tüketilmemelidir.

Mide bulantısı araba tutması nedeni ile meydana geliyorsa tuzlu bir kraker yenmesi mide bulantısına iyi gelecektir.

Ağır ve yağlı olan yiyeceklerden uzak durmak gerekir.

Mide bulantısını daha da tetikleyecek olan kötü kokulardan uzaklaşılmalıdır.

Mide bulantısı nasıl geçer?

Mide bulantısının başladığı zamanda iki ya da üç dal kadar nane yaprağı çiğnenmelidir. Bunun dışında nane çayı içilerek de mide bulantısının geçmesi sağlatılabilir.

Midede meydana gelen toksinlerin vücuttan atılabilmesi ve mide bulantısının azaltılması için bir adet elma tüketilebilir.

Yavaş yavaş fakat bol miktarda su tüketmek mide bulantısını geçirir.

Kayısı çekirdeği, badem ve fındık gibi kuru yemişlerin içerdikleri mineraller ile mide bulantısı geçebilmektedir.

Limonlu su veya limon tüketmek mide bulantısına çok iyi gelmektedir. Hızlıca vücuda etki ederek mide bulantısı kısa sürede geçmektedir.

Mide bulantısını hafiflete bilmek için ve mide rahatsızlıklarının giderilebilmesi için zencefil çayı tüketilebilir.

Yaz aylarında meydana gelen mide bulantısı için karpuz tüketmek vücuda ihtiyacı olan sıvı kaynağını sağlar ve mide bulantısını hafifletmeyi sağlar.

Mide bulantısını geçiren meyvelerden biri de içerdiği yüksek potasyum nedeni ile muz meyvesidir.

Bir su bardağı ılık süt ise mide bulantısını geçirebilecek olan en iyi yöntemlerden biridir.

Sıcak bir çorba içmek özellikle üşütme nedeni ile meydana gelen mide bulantısının giderilmesi için, vitamin ve mineral takviyesi için tüketilmelidir. Sıcak çorba mide bulantısının geçmesi için olan yöntemlerden biridir.

Mide rahatsızlıkları ve mide bulantısına soda tüketmek de iyi gelmektedir.

Yemeğin ardından ise 30 ila 40 dakika sonrasında uyumak mide bulantısını geçirecektir.

Bir tatlı kaşığı miktarınca buğur tüketmek mide rahatsızlıklarının ve mide bulantısına iyi gelir.

İçilecek olan bitki çayları ise mideyi rahatlatıp, mide bulantısına iyi gelmektedir.

Mide bulantısını dindiren gideren ve yatıştıran yiyecekler

Hekimin tavsiye ettiği ilaçların kullanımı mide bulantısını giderecek ve mideyi rahatlatacaktır. Fakat bunun yanında mide bulantısını giderecek olan bir takım doğal çözümler evde uygulanabilir.

Zencefil: sindirim sisteminde meydana gelen bozukluklar için oldukça faydalı olan bir bitkidir. Zencefil içerdiği bileşenler ile mide bulantısının geçmesi için birebir etkilidir. İçerdiği bileşenler sindirim sisteminin fonksiyonunu düzenler ve doğru çalışması için teşvik edici özellikler bulundurur. Daha çok taze zencefil kullanılması daha etkili olacaktır. Taze zencefil dilimlenir ve üzerine kaynar su dökülerek demlenir. Demlenen zencefil çayını içmek mide bulantısına çok iyi gelecektir. Aynı zamanda mide deki ağrıyı giderecektir. Taze zencefil olmadığı takdirde toz zencefil ya da kuru zencefil de kullanılabilir.

Rezene – Papatya Çayı: Mide bulantısı geçirmek için en etkili bitki çayları rezene ve papatya çaylarıdır. Mide bulantısı üzerinde oldukça etkilidir. Çay demlendikten sonra bal ile tatlandırılarak yudumlar halinde içilmelidir. Çayın sıcak değil ılık tüketilmelidir.

Nane – Limon Çayı: Nane ve kabuklu dilimlenmiş limon çay olarak kaynatılıp içildiği takdirde mide bulantısını geçirecektir. En geleneksel yöntem olan nane limon çayı mide bulantısı üzerinden oldukça etkilidir. Fakat bazı kişiler için nane limon çayın keskin aroması mideyi daha çok bulandırabilir. Hassas olan kişilerin mide bulantısı için nane limon çayı tüketmesi önerilmemektedir.

Elma: Elma lifli yapısı ve içeriği ile sağlık açısından çok faydalı olan bir meyvedir. Elmanın lifli olan bu yapısı mide bulantısına çok iyi gelmektedir. Bir yandan ise vücutta biriken toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasını da sağlar. Elmayı mide bulantısı için tüketildiğinde birden bire fazla miktarda tüketilmesi önerilmez. Birden tüketilen fazla miktardaki elma midenin daha fazla bulanmasına neden olur. Elma direk ısırılarak tüketilebilir ayrıca püre haline getirilerek de tüketilebilmektedir.

Tavuk Suyu: Doğal ortamda yetişen köy tavuklarının suyu neredeyse her derde deva olan bir besindir. Sindirim sistemini desteklerken, bağışıklık sistemini de güçlendirir. Hem mide hem de bağırsağa iyi gelmektedir. Sindirim yollarını ve mideyi rahatlatarak mide bulantısının geçmesini sağlar.