Mide bulantısı neredeyse her insanın hayatında en az bir kez deneyimlediği bir rahatsızlıktır. Midede meydana gelen kasılmalar ile kişi kendisini çok fazla rahatsız hisseder. Mide bulantısı herkes için rahatsız edici bir deneyimdir. Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı nasıl geçer? İşte mide bulantısına iyi gelen şeyler ve bulantıyı kesmek için destekleyici yöntemler. Mide bulantısına neden olabilecek çok fazla durum vardır. Mide bulantısının görülmesinin en sık nedenleri arasında stres, gıda zehirlenmesi, alkol, hamilelik, araç tutması, gibi durumlar sayılabilir. Mide bulantısının nedeni ne olursa olsun kişiyi rahatsız eden bu durumun önüne geçebilmek için çare aranıyor. Evde birçok doğal besin ve farklı çözüm yolları ile mide bulantısı sorunu kolayca çözümlenebiliyor.

Mide bulantısına ne iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen çok fazla seçenek bulunuyor bunlardan en bilineni ve en sık karşılaşılanı ise nane limon karışımıdır. Sadece karışım olarak değil tek başlarına da etkili olan iki doğal çözümdür. Nane ve limon gibi mide bulantısına iyi gelen çok sayıda doğal çözümden birkaçı şöyle sıralanabilir:

Limon: Keskin kokusu ekşi tadı ile mide bulantısını bastıran bir meyvedir. Özellikle hamilelik döneminde meydana gelen bulantılar için kullanılır. Zencefil ve limon çayı yapılarak da tüketilebilir.

Nane: Keskin tat ve kokusu ile mide bulantısına çok iyi gelen bir bitkidir. Mide bulantısı hissedildiğinde birkaç yaprak nane çiğnenerek mide bulantısı geçmektedir. Hem tek başına bir çay olarak tüketilebileceği gibi hem de limon la birlikte bir çay olarak tüketilebilir.

Su: Mide bulantısında vücutta su kaybı olur. Mide bulantısını da giderebilecek içeceklerden biri sudur. Mide bulantısı varken içilen su çok hızlı içilmemelidir. Soğuk olmamasına da dikkat edilmelidir. Su midedeki asidi düzenler ve bulantının şiddetini hafifletir.

Kuruyemiş: Mide bulantısı hissedildiğinde bir avuç kadar fıstık, fındık, badem gibi kuruyemişlerin tüketilmesi ile bulantı bastırılır.

Tuzlu Gıdalar: Tuz mide bulantısının hafiflemesini sağlamaktadır. Tuzlu çubuk, tuzlu kraker gibi gıdalar mideyi bastırır ve bulantıyı azaltır.

Papatya çayı mide bulantısını giderip kişinin rahatlamasına yardımcı olur.

Adaçayı ve kekik çayı da mide bulantısına iyi gelir. Kekik çayı içerisine limon eklenebilir.

Pelin otu ve pelin yağı da mide bulantısı için iyi gelecektir. Toz halindeki pelin otu da tüketilebilir.

Bir miktar su ile bir miktar zencefil kaynatılabilir ve tüketilirken mideyi hızlıca rahatlatır.

Lavanta kokusunu koklamak da mideyi rahatlatan ve mide bulantısının giderilmesini sağlayan kokulardan biridir.

Bir bardan su içerisine eklenebilecek olan 2 gram kadar anason tohumu eklenerek, çay halinde demlenir.

Soda tüketmek de mide bulantısını giderecek kolay yöntemlerden biridir.

Yarım kaşık kadar karbonatı bir bardak su içerisinde karıştırarak eritmek mide bulantısını engelleyecektir.

Beyaz leblebi tüketmek de mide asidini emdiği için mideyi rahatlatıp bulantının geçmesini sağlar.

Mide bulantısı nasıl geçer?

Mide bulantısı yaşamaya başlanıldığında mutlaka dik oturulmalıdır ve mide sıkıştırılmamalıdır. Bulantı olduğu zaman mutlaka temiz hava alınabilmelidir. Mümkünse dışarı çıkılmalıdır ya da pencereden nefes alınmalıdır. Temiz havayı içeri çekmek mide bulantısının geçmesini sağlanabilir. Ense bölgesinde soğuk kompres ya da soğuk su uygulaması yapmak mide bulantısını geçirir. Mide bulantısı yaşandığında meditasyon yapmak ve derin nefesler almak mide bulantısının geçmesini sağlayacaktır. Mide bulantısının geçmesini sağlayan bir diğer şey ise farklı şeylere odaklanmaktır. Papatya çayı, zencefil çayı, nane limon gibi birçok mide bulantısı önleyici çaylar ile mide bulantısının geçmesi sağlanabilir. Hafif şeyler ve az miktarlarda gıdalar tüketmek önemlidir.

Mide bulantısına iyi gelen şeyler ve bulantıyı kesmemek için çözümler

Mide bulantısı hissedildiği anda hemen temiz hava alınmaya çalışılmalıdır. Pencereler açılarak ya da bir yürüyüşe çıkılmalıdır.

Mide bulantısı çok ileri seviyeye gelmeden hemen önce iki ya da üç adet nane yaprağı çiğnenebilir. Nane çayı da tüketilmelidir.

Sıvı kaybını yerine koymak çok önemlidir. Mide bulantısının nedenlerinden biri olan sıvı kaybı mutlaka önemsenmelidir. Gerek su tüketilerek gerekse de nane, zencefil, papatya, kekik çayları gibi hem mide bulantısına iyi gelen hem de sıvı kaybını giderecek olan içecekler tüketilmeye özen gösterilmelidir.

Elma tüketmek mide bulantısına neden olan vücut toksinlerinin atılmasını sağlar. Hafif mide bulantıları sırasında da elma tüketmek gerekmektedir.

Mide bulantısının en önemli nedenlerinden biri ise midenin boş olmasıdır. Mide ne kadar boş ise bulantı o kadar fazla olacaktır. Bu nedenle mide boş bırakılmamalı tuzlu, az yağlı gıdalar tüketilebilir. Hafif ve az miktarlarda besin tüketmek fakat mideyi boş bırakmamak önemlidir.

Muz tüketmek mide bulantısına iyi gelen şeylerden biridir. Elmanın yanı sıra mide bulantısı için en sık tüketilen meyvelerden biridir. Özellikle mide bulantısına eşlik eden ishal durumlarında da tüketilen ve hem mide bulantısına hem de ishale iyi gelen gıdalardan biridir. Elma gibi muz içerisinde bulundurduğu lif ile toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Mide bulantısının çok ileri seviyede olmadığı takdirde sıcak çorba tüketmek de mide bulantısını kesmek için ve mideyi rahatlatmak için en iyi çözüm yollarından biridir.

Mide bulantısını önleyen içeceklerin başında soda, limonata ve taze sıkılan meyve suları gelmektedir. Hem vücudun kaybettiği vitamin ve mineralin tekrar vücuda alınmasını hem midenin rahatlamasını sağlayan içeceklerdir.