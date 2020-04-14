Zaman zaman neredeyse herkes tarafından mide ağrısı şikayeti yaşanmaktadır. Hafif olan mide ağrıları çoğunlukla dispepsi veya hazımsızlık gibi sorunlar nedeni ile olmaktadır. Mide ağrısına ne iyi gelir? Mide ağrısı nasıl geçer? Mide ağrısına iyi gelen şeyler ve ağrıyı evde geçiren yöntemler nelerdir? İşte mide ağrısı ile ilgili olan bilgilerin detayları. Mide ağrısının nedeni basit bir hazımsızlık olabilirken ülser gibi ciddi rahatsızlıklar olabilmektedir. Mide ağrısının şiddeti ve mide ağrısının yanında farklı olan ne gibi belirtilerin var olduğu gözlemlenmelidir. Durumun ciddiyetine göre mutlaka doktora gidilmelidir. Mide ağrısının reflü, gastrit, helicobakter pylori enfeksiyonu, ilaç kullanımı ve çeşitli yiyecekler olabilir. Bunların dışında da ülser, hazımsızlık, tütün kullanımı, sigara kullanımı, alkol kullanımı, mide kanseri, fıtık ve ülser gibi nedenlerde mide ağrısı ve mide yanması meydana gelmektedir.

Mide ağrısına ne iyi gelir?

Mide ağrısına eşlik eden bulantı, kusma, öksürük, hıçkırık, ağız kokusu, şişkinlik, mide ekşimesi gibi belirtiler bulunuyor ve bu belirtiler sık tekrarlanıyorsa mutlaka doktora başvurulmalıdır. Bunun dışında hafif olan mide ağrılarında ise evde uygulanabilecek bazı yöntemler bulunuyor:

Bolca Su Tüketmek: Vücudun yiyecek, içecekleri sindirebilmesi için ve metabolik tüm olaylar için suya ihtiyacı vardır. Vücudun susuz kalması sindirim işleminin çok daha zorlu hale getirmektedir. Mide rahatsızlıklarını yeteri kadar su tüketmemek arttırmaktadır. Mide ağrısı ile birlikte ishal bulunuyorsa vücudun susuz kalma olasılığı daha yüksek olduğu için mutlaka su tüketilmelidir.

Papatya Çayı: Papatya çayı içerdiği anti inflamatuar özellik ile mide ağrısını hafifletebilmektedir. Mide kaslarını gevşeterek mide içerisinde meydana gelecek olan kas spazmlarını ve krampları önleyerek ağrıyı azaltır.

Üst Vücut Kısmı Yukarıda Tutmak: Vücut yatay şekilde olduğunda mide asidi geriye gider ve yukarıda bulunan yemek borusuna kaçması kolaylaşmaktadır. Midede oluşan asit, bu kısımda hasar oluşturabilir. Midesinde ağrı olan kişilerin midelerinde ki ağrı geçene kadar birkaç saat boyunca uzanmaktan kaçınmalıdır. Eğer yatmak gerekiyorsa boyun ve üst göğüs bölümü yastık ile desteklenerek 30 derecelik açı ile uzanılmalıdır.

Isı Uygulamak: Isı vücuttaki her kası gevşetir. Bu neden ile mide üzerine uygulanan ısı mide kasını gevşetir ve midede oluşan hazımsızlığı giderir. Mide üzerine 20 dakika kadar ya da sıcak su torbasının ısısının geçene kadar mide üzerinde tutulması mide ağrısına iyi gelecektir.

Mide ağrısı nasıl geçer?

Mide ağrısını geçirebilmek için sıcak uygulama yapılması mideyi rahatlatacak ve mide ağrısını geçirecektir. Spazm nedeni oluşan mide ağrıları için iki yudum kadar şekersiz soğuk süt içilmelidir. Eğer ağrı geçmez ise iki yudum daha içilebilir. Ardından birkaç saat kadar uzanıp dinlenilmelidir. Eğer mide ağrısının yanında kusma meydana gelirse kusmanın ardından en az altı saat kadar geçtikten sonra kraker, elma püresi, pirinç gibi hafif gıdalar tüketilmelidir. Fakat bu sırada süt ürünlerinin tüketiminden kaçınılmalıdır. Mide ağrılarının ardından ilk birkaç saat kadar katı gıdalar tüketilmemelidir. Az ve sık yemek mide ağrılarının yeniden başlamasını önler. Yağlı olan gıdalar, baharatlı yiyecekler, kafein ve alkol içeren içecekler tüketilmemelidir. Reflüsü olan bir kişi yemek yenmesinin ardından hemen yatılırsa tekrar mide ağrısı başlayabileceği için yemeğin ardından en az iki saat kadar geçmesi beklenmelidir. Günlük olarak düzenli egzersiz yapılmalıdır.

Mide ağrısına iyi gelen şeyler ve ağrıyı evde geçiren yöntemler

Limon ve kimyon: Mide ağrısı için bitkisel çözümlerden biri olarak limon ve kimyon kullanılabilir. Kimyon asit-baz dengesinin sağlanmasına yardımcı olur. Eğer mide içerisinde aşırı asit olduğu için ağrı bulunuyorsa limon ile kimyonu karıştırarak tüketmek ağrıyı giderecektir. Yarım bardak kadar limon suyunun içerisine bir miktar kimyon eklemek yeterli olacaktır.

Yoğurt: Sindirimi kolaylaştırdığı için mide ağrısına da iyi gelmektedir. Hazımsızlık nedeni ile meydana gelen mide ağrılarını önlemek için yoğurt tüketilmelidir. Normal zamanlarda da öğün arasında yoğurt tüketilmelidir.

Tarçın: Mide ağrılarının bir nedeni de mide yanmasıdır. Mide yanmasının nedeni ise midede olan asit-baz dengesinin bozulmuş olması veya aşırı asitli yiyeceklerin tüketimidir. Tarçın ise mide yanması nedeni ile oluşan mide ağrılarına çözüm olacak en iyi bitkisel kaynaktır. Tarçın tüketimi ile mide ağrısı önlenir.

Karnabahar: Mide yanması nedeni ile oluşan mide ağrılarını çözecek bitkilerden biride karnabahardır. Doğal mide koruyucu olarak adlandırırlar. Bir hafta içerisinde 3 defa bir porsiyon kadar buharda ya da az su içerisinde haşlanış olan karnabaharı tüketmek mide ülserine karşıda önleyici bir tedavi olmaktadır. Karnabahar kullanımı sırasında tuz kullanılmamalı ve bitkisel yağlar tercih edilmelidir.

Elma sirkesi: Mide yanmasına karşı uygulanabilecek olan çözüm yöntemlerinden biri de elma sirkesidir. Elma sirkesi mide duvarını doğal yapısını bozadan korur ve midenin zarar görmesini önler. Mide duvarlarının asitli mide sıvısı içerisinde etkilenmesini önler. Doğal mide koruyucularından biri de elma sirkesidir. Yemeklerde kullanılan elma sirkesi midenin yanma nedeni ile ağrımasına iyi gelmektedir.

Maden suyu: Mide asidinin artış göstermesi nedeni ile meydana gelen mide ağrılarını geçirmek için maden suyu tüketmek işe yaramaktadır. Maden suyu içeriğinde şeker bulunmayan, doğal olan maden sularından olmalıdır. Maden suyu mide içerisinde artan asit miktarını azaltarak asidin etki etmesini önleyerek mide ağrısına iyi gelmektedir. Midede oluşan yanma ve ağrılar doğal maden suyu tüketimi ile ortadan kalkabilir.