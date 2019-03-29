Microsoft, 1 Nisan şakalarından bu yıl uzak durmaya karar verdi. Şirketin Kıdemli Pazarlama Müdürü Chris Capossela, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ekibine bir e-posta yolladı ve 1 Nisan'da kesinlikle şaka yapılmayacağını duyurdu. Halkın yaptığı şakalara Microsoft çalışanlarının katılmaması gerektiğinin altı çizildiği mesajda şakalar eğlenceli de görünse şirket imajına herhangi bir katkısının bulunmadığı belirtildi.

Şirket, geçtiğimiz senelerde 1 Nisan'da ilginç fikirler ortaya çıkarmıştı. Örneğin 2015'te yayınlanan bir Windows Phone uygulaması, MS-DOS'u taklit ediyor ve birkaç sürpriz yumurtayla geliyordu.

Microsoft'un bu adımını diğer firmaların takip edip etmeyeceğini göreceğiz. Yine de 1 Nisan'da her şeye, her zamankinden daha fazla şüpheyle bakmanız gerekecek.