Mickael Pote attı Erzurumspor kazandı

Kendi saha ve seyircisi önünde Giresunspor’u konuk eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mickael Pote’nin ikinci yarıda attığı 2 golle rakibini 2-0 mağlup etti. Mücadelenin 55. dakikasında B.B Erzurumspor’dan Aykut ile Giresunspor’da Del Valle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 73. dakikada Pote bir de penaltı atışından faydalanamazken, Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu da kırmızı kartla tribüne gönderildi. Başından sonuna gergin geçen karşılaşma sonunda Mavi-Beyazlılar, puanını 27’ye çıkarırken zaferi taraftarıyla doyasıya kutladı. Hakan Kutlu’yla ayağa kalkan Giresun’da ise mağlubiyetin üzüntüsü vardı. Maçın önemli anları ise şöyle:

Kutlu da atıldı!

47. dakikada hızlı gelişen atakta Emrah’ın sert şutu kaleciden döndü. Dönen topu Pote ağlarla buluşturdu: 1-0. 55. dakikada Giresunspor’un kullandığı serbest vuruştan önce iki takım oyuncuları arasında yaşanan itişmeler sonucu Giresunspor’dan Del Valle ve Hakan Kutlu, BB Erzurumspor’dan ise Aykut Demir kırmızı kartla cezalandırıldı. 65. dakikada gelişen atakta Cenk’in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Pote düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.