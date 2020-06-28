Formula 1’in efsane pilotu olan Michael Schumacher’in oğlu da kendisi gibi otomobil sporlarıyla uğraşıyor ve Formula 2’deki başarılı grafiğiyle kısa bir süre içerisinde Formula 1’e yükselmesine kesin gözüyle bakılıyor. Formula 2’de temmuzda başlayacak yeni sezonda parolasını şampiyonluk olarak belirleyen Mick, çok erken yaşlarda Formula 1 şampiyonluğunu hayal etmeye başladığını ve bu doğrultuda ilerlediğini belirtti.

Formula 2’de yarıştığı şu günlerde babasının soyadını taşısa da, pilotluk kariyerinin önceki dönemlerinde Mick Betsch şeklinde annesinin kızlık soyadını kullandığını dile getirmesi ise şaşkınlıkla karşılandı, bunun gerekçesi de ilgi uyandırdı.

Michael Schumacher’in meşhur isminden sakınmasını, ‘Babasının oğlu’ şeklinde adı çıkmadan bir şeyler başarmak için tercih ettiğini belirterek şunları söyledi: “İlk başlarda tanınmadan müsabakalara katılabilmek adına farklı isimler kullanıyordum. Rahatsızlık duymadan gelişme gösterebilmek ve ‘babasının oğlu’ damgasına maruz kalmadan yarışabilmek için bunu yapıyordum. Babasından yaptıklarından ya da soyadından dolayı bir baskı hissetmediğini de dile getiren Mick Schumacher “Hiçbir zaman babamı sadece dünyanın en iyi pilotu olarak görmedim. O benim için her zaman ilk olarak babam oldu” dedi. Tutkularının babasıyla örtüştüğü görülen Mick “Podyumun ilk sırasına çıkana kadar asla durmayacağım. Şampanyayı patlatacağım ve zaferi takımımla kutlayacağım” diye konuştu.





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Otomobil sporlarındaki tutkusuyla armut dibine düşer sözünü akıllara getiren Mick, isim değiştirme operasyonlarını da geride bıraktığı günümüzde, Schumacher hayranlarını yeniden heyecanlandırırken, babasının varisi olarak görülmekten kurtulamayacağa benziyor.

Fransa Alpleri’nde yedi yıl önce geçirdiği kayak kazasının ardından çoklu beyin hasarı neticesinde bitkisel hayata giren, özel bir sağlık ekibi gözetiminde Cenevre Gölü kenarındaki villasında günlerini geçiren Michael Schumacher, Formula 1'de 7 kez ile en çok şampiyon olan pilot rekorunu elinde bulunduruyor.

Milliyet/Skorer







