Motorsporlarına olan ilgisi babası Michale Schumacher'in onu karting yarışlarına götürmesiyle başlayan Mick Schumacher, büyüdü ve Formula 1'e yükseldi.! Sonrasında İtalya F4 ve Almanya F4 gibi serilerde yarışan Alman pilot, bu iki seriyi de ikinci bitirdi. Ardından Avrupa F3'e geçti ve buradaki ikinci yılında şampiyon olmasının ardından Formula 2'ye adım attı. Ferrari'nin genç sürücü akademisinde yer alan genç pilot, şimdiye kadar babasının F1'de yarıştığı eski araçlarıyla çok sayıda test yaptığı gibi, Ferrari ve Alfa Romeo'nun son yıllardaki araçlarını da sürdü.

Yapılan açıklamaya göre Schumacher, Abu Dhabi GP hafta sonunda birinci antrenman seansında Haas VF-20'nin direksiyonuna geçecek. Bu, ilk kez bir Ferrari sürücüsünün Haas'ta yarışacağı anlamına geliyor ve Haas ile Ferrari arasında artan ortaklığı gösteriyor.

Schumacher, "Gelecek yıl Formula 1 gridinde olma ihtimali beni inanılmaz derecede mutlu ediyor ve sadece dilim tutuluyor. Bana güvendikleri için Haas F1 Takımı, Scuderia Ferrari ve Ferrari Sürücü Akademisi'ne teşekkür ederim." dedi.

Bu anlaşma, aynı zamanda Schumacher'in en az birkaç yıl takımda kalacağını gösteriyor. Çünkü Haas, takıma katılacak pilotların "en az iki yıl" takımda kalacağını duyurmuştu.