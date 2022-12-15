Mick Schumacher babasının izinden gidiyor

Formula 1'de yeni sezon öncesi değişimler hız kesmeden devam ediyor. Ferrari ile yollarını ayıran Mick Schumacher, Mercedes'in yedek pilotu oldu.

İmzayı atan Mick Schumacher, "Bunu yeni bir başlangıç olarak alıyorum. Heyecanlıyım, Toto'ya ve bana güvenen herkese minnettarım" ifadelerini kullandı.

Takım patronu Toto Wolff ise "Mick, yetenekli ve genç bir sürücü. Onun takıma katılmasından çok memnunuz. Çalışkan, sakin ve metodik bir yaklaşımı var. Bir sürücü olarak öğrenmeye ve gelişmeye hala aç. Bunlar önemli nitelikler" dedi.

Böylece Mick Schumacher de babası Michael Schumacher gibi Ferrari'den Mercedes'e geçerek onun izinden gitmiş oldu.

2023 sezonunun katılımcı listesi duyuruldu

Ayrıca Formula 1'in 2023 sezonu için katılımcı listeleri de duyuruldu. Duyuruya göre Red Bull motorunun adı "Honda RBPT" olarak güncellendi.

Max Verstappen "1" numarayı kullanmaya devam ederken, Nyck de Vries "21" numarayla, Oscar Piastri "81" numarayla yarışacak.

Ferrari'nin yeni takım patronu Frederic Vasseur olmuştu

Ferrari'de geçen ay Mattio Binotto dönemi sona ermişti. Alfa Romeo'dan ayrılan Fred Vasseur, Scuderia Ferrari'nin yeni takım patronu oldu.

2016 yılında Renault'nun başına geçen Vasseur, daha sonra ise Alfa Romeo'da takım patronluğuna geçmişti.

Ayrıca McLaren, Andreas Seidl'ın takımdan ayrıldığını ve Andrea Stella'nın yeni takım patronu olduğunu açıkladı. Andreas Seidl, Alfa Romeo'nun yeni takım patronu oldu.