Micic: İki kupayı da istiyoruz

Anadolu Efes’e transfer olduğu günden bu yana basketboluyla herkesin beğenisini kazanan ve takımın en güçlü oyuncularından biri olan 27 yaşındaki Sırp guard Vasilije Micic, 28 Mayıs'ta CSKA Moskova ile oynanacak Euroleague Final-Four mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Micic'in, sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: "Aslında uzun ve hızlı geçen bir sezon oldu. Koronavirüs şartları altında geçen sezon biraz zorlayıcıydı ve takımımızda da hastalığı geçiren arkadaşlarımız oldu. Bir arada olmanın avantajıyla özellikle son dönemde vites artırarak başarıyı yakaladık".

‘Anadolu Efes’te çok mutluyum’

“Öncelikle bu sezon EuroLeague kupasını kaldırmayı ve Türkiye liginde şampiyon olmayı çok istiyorum. Bütün EuroLeague ekiplerinde mücadele eden basketbolcuların o kupayı kaldırmak istediklerinden eminim. Biz de bu hedefimize şu an çok yakınız ve Final Four’dayız. Geleceğimle ilgili çok bir düşüncem yok şu an için. Öncelikli hedefim Anadolu Efes’in başarısı. Burada çok mutluyum. Yazın neler olacağını göreceğiz.”

‘Kırılma maçı Barcelona’ydı’

"EuroLeague’e istenildiği gibi başlayamadık. Üst üste mağlubiyetler aldık ama hepimizin motivasyonu Final Four içindi. Kötü sonuçlar da alsak hepimiz neler yapabileceğimizi biliyorduk. Buna inanarak çok çalışıyorduk. Herkes belki Anadolu Efes’in aldığı mağlubiyet sayılarını normal karşılamadı ama biz çalışmalarımız ile hedefimize ulaşmayı çok istiyorduk. Sezon içinde birçok önemli galibiyetimiz var ama çok iyi ritmimizin çok iyi olmadığı dönemde favori olarak burayı gelen Barcelona’yı rahat yenmiştik. O maçta biz başarabildiğimizi gördük.”

‘Koşullar şimdi farklı’

"2019 finalinde CSKA’ya kaybettiğimizde çok üzülmüştük ama o da bizim için bir tecrübe oldu. Şimdi bu tecrübeye sahip olarak onlarla yeniden karşılaşacağız. Kulüplerin isimleri aynı ama oyuncular farklı. Her iki takımın da yeni isimleri var. Farklı şehirde, farklı şartlar altında, farklı oyuncularla yeni bir maç oynanacak. Biz şimdi 2019 finalini hatırlamadan bu maça konsantre olacağız ve onları mağlup edip finale kalmaya çalışacağız.”

Mehmet Caner Kolağasıgil