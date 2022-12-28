Fenerbahçe , Süper Lig 'in 16. haftasında konuk ettiği Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. 32 puana ulaşan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Sarı Lacivertliler'de Michy Batshuayi, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Maçı 1 golle tamamlayan Belçikalı forvet, hem defansif, hem de taktiksel anlamda güçlü bir oyun sergilediklerini belirttti. Joshua King ve Serdar Dursun'un gol atmaları nedeniyle ayrıca mutlu olduğunu aktaran Batshuayi, şu ifadeleri kullandı:

"Söylemiş olduğunuz gibi kaybettiğimiz maçlar vardı. Güçlü bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Bunu da başardık. Hem defansif, hem de taktiksel anlamda güçlü bir oyun sergiledik. Böyle devam etmek istiyoruz. Joshua King için çok mutluyum. Sakatlık sürecinden geçti ve güçlü bir şekilde döndü. Kalitesini ortaya koydu ve bugün de golünü attı. Takım için de yararlı bir durum. Serdar Dursun da uzun bir süre oynamamıştı, sahada değildi ama bugün sahaya girdi ve golünü attı. Her ikisi için de mutluyum. Bu katkılar takım için oldukça önemli. Umuyorum ki hep birlikte böyle devam ederiz."







